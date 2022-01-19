Uzmanlar uyardı: Sömestrin ‘pik’ etkisi

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Edinilen bilgiye göre, Omikron varyantı başta olmak üzere genel olarak pandeminin seyri ve kış ayları boyunca nasıl bir tablo yaşanacağı değerlendiriliyor. Uzmanların çalışmalarda, şubat ayı için daha riskli bir analiz yaptığı, buna göre yeni kararların alınmasının gerektiğine ilişkin önerilerini yineledikleri öğrenildi. Özellikle, şehirlerarası otobüslere PCR testi zorunluluğunun kaldırılmış olması sömestr öncesinde büyük tehlike olarak değerlendiriliyor.

EN RİSKLİ ALTI HAFTA

Vakalardaki yükseliş trendinin 6 hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren uzmanlar, “Bu yükseliş, 3. doz oranı yüksek olan ülkelerde kısa sürüp düşüşe geçecektir. Türkiye’de 3. doz henüz çok düşük. 2 dozluların antikorları kalmadı. Enfeksiyon geçirenlere üç ay içerisinde aşı olmasının tavsiye edilmesi de bağışıklığın oluşamadığını ortaya koydu” diyor.

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YÜZDE 80’İ BATIDA

Toplantılarda, halen vakaların yüzde 80’inin batı illerinde olduğu, Omikron’un yoğunlukla bu illerde görüldüğü, henüz Anadolu illerine yayılımın olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, sömestr tatilinin başlamasıyla halen Anadolu’da düşük olan vaka sayısının artışa geçeceği, Omikron’un bu illerde de baskın hale geleceği belirtiliyor. Üniversitelerin tatil dönemiyle birlikte hareketliliğin artacağı, 10 gün içinde Anadolu illerinin toplam vaka içindeki payının yükseleceği ifade ediliyor. Avrupa’daki hesaplamalara göre, mart başına kadar Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 80’i Omikron olacak. Batı illeri hariç, diğer bölgelerde Delta’nın etkisi de sürüyor. Filyasyon, aile hekimleri ve acil servislerde yoğunlaşmanın başladığı, PCR testlerinin sürelerinin uzamasının da bu yoğunlukla ilgili olduğu ifade ediliyor.

ÖNCELİK AŞI OLMALI

Uzmanlar aşılamanın hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de 10 kişiden birinde aşı karşıtlığı var. Onları ikna etmek zor. Bunun yerine aşı tereddütlerine yönelmemiz lazım. Aşı olmayanların yüzde 90’ı tereddüt yaşayanlar. Sağlık okuryazarlığı konusunda her türlü enformasyon yapılmalı” diyor.

PROF. DR. SİPAHİ: TATİLDE TEDBİRİ UNUTMAYIN

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 1-7 Ocak haftasını kapsayan illere göre vaka haritasını paylaşmasının ardından İzmir’deki durumu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, şunları söyledi: “Hastanemizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Omikron hafife alınmamalı. Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse, durumu daha kötüye götürme olasılığı var. Maske, mesafe ve hijyenin unutulmaması, bireysel tedbirlerin arttırılması gerekiyor.” (Hande NAYMAN / DHA)



