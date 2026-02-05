Uzmanlar uyardı: ‘Sokak sütü’ modasına dikkat

Haberin Devamı

Akdağ, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler, tüketicinin kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri çiğ süt (sokak sütü) konusudur. Sokak sütü, kaynağı ve üretim koşulları bilinmediği, hijyen ve soğuk zincir kontrolü sağlanamadığı için insan sağlığı açısından ciddi riskler taşır. Bilimsel veriler ışığında değerlendirildiğinde, ‘doğal’ algısıyla pazarlanan çiğ süt yerine denetimli ve güvenilir süt ürünlerinin tercih edilmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Oysa, sosyal medyada sokak sütünün sağlıklı olduğuna yönelik hızlı bir yayılım var. Aktarlarda veya pazarlarda açık bir şekilde satılan çaylar (mikrop bulaşabilir, böcekli olabilir), soğuk zinciri kırılmış bir şekilde satılan ürünler veya ‘doğal’ söylemiyle pazarlanan yanıltıcı içerikler hâlâ gündemimizdeyken, etiketi okumak ve anlamak, gıda güvenliğinin tüketici tarafındaki en kritik adımı haline geliyor.”