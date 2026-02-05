×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uzmanlar uyardı: ‘Sokak sütü’ modasına dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Sokak Sütü#Sosyal Medya#Doğal
Uzmanlar uyardı: ‘Sokak sütü’ modasına dikkat
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, sosyal medyada yayılan hızlı bilgilerin doğruluğunun mutlaka teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Akdağ, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler, tüketicinin kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri çiğ süt (sokak sütü) konusudur. Sokak sütü, kaynağı ve üretim koşulları bilinmediği, hijyen ve soğuk zincir kontrolü sağlanamadığı için insan sağlığı açısından ciddi riskler taşır. Bilimsel veriler ışığında değerlendirildiğinde, ‘doğal’ algısıyla pazarlanan çiğ süt yerine denetimli ve güvenilir süt ürünlerinin tercih edilmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Oysa, sosyal medyada sokak sütünün sağlıklı olduğuna yönelik hızlı bir yayılım var. Aktarlarda veya pazarlarda açık bir şekilde satılan çaylar (mikrop bulaşabilir, böcekli olabilir), soğuk zinciri kırılmış bir şekilde satılan ürünler veya ‘doğal’ söylemiyle pazarlanan yanıltıcı içerikler hâlâ gündemimizdeyken, etiketi okumak ve anlamak, gıda güvenliğinin tüketici tarafındaki en kritik adımı haline geliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sokak Sütü#Sosyal Medya#Doğal

BAKMADAN GEÇME!