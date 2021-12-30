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Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı

#Omikron#Koronavirüs#Kenan Midilli
Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı

Omikron varyantında tüm dünyada günlük vaka sayıları bir milyonu aştı. Ülkemizde de sayı gün geçtikçe artıyor. “Omikron dalgası Türkiye’de başladı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor” diye uyaran Bilim Kurulu üyeleri, alınabilecek tedbirleri Hürriyet’e açıkladı...

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EN FAZLA RİSK TOPLU TAŞIMADA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omikron çok kolay bulaşıyor ve çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla görüldüğü ülkelerde vaka sayılarında çok hızlı bir artış var. İki üç gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinde vaka sayıları 100 binlerin üzerine çıktı. Pik dönemindeyiz. Dalga Türkiye’de de başladı. Artık aile boyu COVID-19’a yakalanmış kişiler karşımıza çıkıyor. Sevindirici tarafı şu ki biraz hafif seyrediyor. Genelde boğazda ağrı, kaşıntı ile kendini gösteriyor. Burun tıkanması, baş ağrısı oluyor. İnatçı bir öksürük, halsizlik yapabiliyor. Çoğu zaman kişiler bunun soğuk algınlığı olduğunu düşünüp test yaptırmıyorlar. Bu nedenle çoğu vaka kayıtlara geçmiyor. Bu yüzden hatırlatma dozlarımızı bir an önce yaptırmamız lazım.

Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı

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Üç doz aşılı olanlarda koruyuculuk iyi. Koruyucu kişisel tedbirleri de her zamankinden sıkı uygulamamız lazım. İnsanların kalabalıklara, kapalı alanlara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Konserler, kalabalık caddeler, maçlardan uzak durmak şart. Konu komşu, arkadaşlar da ev içinde bir araya gelmemeliler. Toplu taşımada bulaşma riski çok yüksek. Kullananlar, maskelerini çok sıkı takmalı, maske yüze tam oturmalı. Mümkünse toplu taşımada daha seyrek olan zamanlar tercih edilmeli.

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3 AYDA 3 MİLYAR İNSAN...

Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli: Dünyada günlük vaka sayısı toplam bir milyonu aştı. Sadece ABD’de 500 bin sınırına dayandı. Avrupa’da 100 bin sınırını aştı. Türkiye’de de çok hızlı yükselebilir. Bu nedenle enfeksiyona karşı korunma tedbirleri ve aşılanma çok daha önem kazandı. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra kalabalıktan mümkün olduğunca uzak duralım. Az ve sabit kişilerle temas kuralım. Düğün ve cenazelerde sayıları kısıtlı tutalım. Havalandırmaya çok dikkat edelim. Maskelerin yüze tam oturmasına önem verelim. Vaka sayısı ne kadar çok olursa virüsün mutasyona uğrama ihtimali o kadar artıyor. Kurallara uymanın yanı sıra aşılanalım. Zamanı gelince hatırlatma dozunu olalım. İki, üç ay içinde 3 milyar insanın enfekte olacağı tahmin ediliyor.

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#Omikron#Koronavirüs#Kenan Midilli

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