Uzmanlar uyardı: Makyaj yaşı 10'a indi

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Sosyal medya etkisiyle artık çocuklar da kozmetik sektörü için birer ‘müşteri’ konumunda. Albenili ambalajlar, ışıklı ve renkli mağazalar sosyal medya ünlülerinin çektiği makyaj videolarının da etkisiyle çocukların radarına girdi. Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı Türk Dermatoloji Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen kongrede konuşan Prof. Dr. Nilsel İlter de ebeveynleri bu konuda uyardı: “Son yıllarda çok sık karşılaştığımız bir durum; kozmetik uygulamalar çok genç yaşlarda başlıyor. 10 yaş civarında yüzünde akne şikâyeti ile gelen hastalar var. Geçenlerde 10 yaşındaki bir hastaya neler kullandığını sordum. Annesinden makyaj çantasını istedi. Çantanın içinde kapatıcıdan rimele kadar her şey vardı. Bu artık benim için bardağı taşıran son damla oldu. 10 yaşında bir çocuğun bunları kullanması doğru değil.

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CİLTLERİNİ BOZUYOR

12 yaşında çocuk hastalarımın serum kullandığını öğrendim. Bu yaşta çocukların temiz ciltlerinde bunları kullanması son derece vahim. Kozmetik marketlerde rengârenk ürünler o kadar çekici ki çocuklar annelerini kollarından tuttuğu gibi alışveriş yaptırıyor. Annelerin karşı koyması mümkün değil çünkü karşımızda sosyal medya var. Bu çok ciddi bir sorun. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi lazım. Sadece yüzünü yıkaması gereken bir çocuğun bu kadar ürün kullanması cilt sağlığını bozuyor. Küçük yaşta akne ve egzama gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bir temizleyici, 18 yaşından sonra da bir nemlendirici ve güneş koruyucu yeterli.”