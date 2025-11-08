Uzmanlar uyardı: Jel tırnakta deri kanseri tehlikesi

Haberin Devamı

TÜRK Dermatoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, Türkiye’de kullanımı devam eden ancak Avrupa Birliği’nin yasakladığı jel tırnakta deri kanseri tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Yapılan hayvan deneylerinde, hamile farelerde fetüs gelişiminde de sıkıntı tespit edildiğini bildiren Prof. Dr. Yalçın, Hürriyet’e şunları söyledi:

HAMİLELER DİKKAT

“Jel tırnaklar, özellikle hızlı kurumasını ve sertleşmesini sağlamak için ultraviyole (UV) ışığa maruz bırakılıyorlar. Bu tırnakların içinde TPO denen bir madde var. Bu madde Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Bu yasaklama insanlarla ilgili olumsuz bir durum tespit edildiği için değil, yapılan hayvan deneylerindeki farelerde, sağlık sorunları ortaya çıkması nedeniyle oldu. Özellikle erkek infertilitesi ve hamile farelerde fetüs gelişiminde sıkıntı olduğu görüldü. Bir de böbrek ve karaciğer bozuklukları tespit edildi. Bundan yola çıkarak AB, jel tırnak kullanımını yasakladı. Çünkü hayvanlarda böyle sorun yaratıyorsa, insanda da yaratabilir diye düşünüldü.

ENFEKSİYON NEDENİ

Amerika ve Türkiye’de ise henüz yasaklanmadı. Jel tırnaklar özellikle genç kadınlar arasında çok yaygın. Haftada bir jel tırnak yaptıranlar var. Oysa ki bunların çoğu kimyasal. Tırnağımız da bizim organımız. Tırnağın görevi, tırnak yatağını korumaktır. Bunun sürekli uygulanması, tırnağa çok zarar veriyor. Özellikle de çıkarırken. Tırnak o zaman enfeksiyon kapabiliyor. Ama daha da önemlisi, ultraviyole ışığa maruz bırakılması. Bu bizim melanom dediğimiz kanserlerin ana nedeni. Haftada bir ultraviyole ışığa maruz kalmak gelecekte tırnak yatağında deri kanserinin oluşmasına neden olabilir. Bu tür uygulamaların sıklığına dikkat etmek gerekir.”