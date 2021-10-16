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Uzmanlar uyardı! "Gizlilik sözleşmesi" tuzağına düşmeyin

#Gizlilik Sözleşmesi#Telefon#Uygulama

Dijitalleşmenin iyiden iyiye hızlandığı günümüzde, kişisel verilerin korunması da bir o kadar zorlaşıyor. Öyle ki telefonlara indirilen birçok uygulamada yer alan kullanıcı sözleşmesini kabul etmek bile kişisel bilgilerin elde edilmesine olanak sağlıyor. Ancak uzmanlar, sözleşme ile bile olsa kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının suç olduğuna dikkat çekiyor.

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MOBİL UYGULAMALAR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞIYOR

Neredeyse okunmayacak kadar küçük puntolarla yazılmış uzun sözleşme metinleri veya bir tık'la kabul edilmiş sayılan sözleşme hükümleri. Hemen hepsi kullanıcıların kişisel verilerini elde etmek adına oluşturulan birer tuzak gibi. Özellikle telefon ve tabletlere indirilen mobil uygulamaların kurulumu öncesi dayatılan gizlilik sözleşmesi, kullanıcılar için adeta birer tehdit unsuru.

"GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ" BİR TUZAK MI?

CNNTÜRK'te yer alan habere göre; Avukat Aslı Korkmaz, "Veri kullanıcıları tarafından tek taraflı hazırlanan sözleşmelerde görüyoruz ki adeta son kullanıcıları okumadan onaylamaya zorlamak için bu metinler uzun uzun hazırlanıyorlar" dedi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde sizden alınan kişisel verilerin telefon numaranız olabilir, mail adresiniz olabilir, isminiz, soy isminiz olabilir ve adres bilgileriniz olabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılabileceği, bunların ticari amaçlarla kullanılabileceği gibi bilgiler paylaşılıyor" diye konuştu.

Hukukçulara göre tek taraflı hazırlanan bu sözleşmeler kanunlara aykırı. Avukat Aslı Korkmaz, "Kullanıcı adına aşkın zararlar doğuran bu sözleşmelerin bu maddeleri aslen kanunlara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

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#Gizlilik Sözleşmesi#Telefon#Uygulama

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