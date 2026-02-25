×
Uzmanlar uyardı: Gençlerde bel fıtığı artıyor

#Bel Fıtığı#Omurga Sağlığı#Tablet Kullanımı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, gençlerde bel fıtığı görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek, bunun en önemli nedenleri arasında “tablet ve telefon kullanımı nedeniyle saatlerce öne eğilerek bakma alışkanlığının” geldiğini belirtti.

Bel fıtığından korunmak için altın kuralları anlatan Prof. Dr. Göçmen, Hürriyet’e şunları söyledi:

KAMBUR OTURMAYIN

“Fıtık olmamak için omurganın şekillendiği çocukluk ve ergenlik dönemlerinde okul çantası tek omuz değil, iki omuzda taşınmalı, ağırlık  vücut ağırlığının yüzde 10–15’ini geçmemeli. Kambur oturulmamalı. Yüzme, jimnastik, koşu gibi genel kuvvet ve esneklik kazandıran sporlar yapılmalı. Tablet ve telefonlar nedeniyle saatlerce öne eğilerek bakma alışkanlığı sınırlandırılmalı çünkü bu yaşta kazanılan duruş alışkanlığı 40’lı yaşlarda belinizi kurtarır.

Özellikle 18-30 yaş aralığında ‘plank, dead bug, köprü egzersizi’ gibi hareketlerle karın ve bel kasları güçlendirilmeli. Uzun süre oturma varsa her 30-45 dakikada bir kalkılmalı. Sigara kullanılmamalı çünkü sigara disklerin beslenmesini bozar, mümkünse hiç başlamamak en doğrusu. Bu dönemlerde yapılan hatalar genelde 30’lu yaşların sonunda fıtık olarak geri döner.

YUMUŞAK YATAK ZARARLI

30–45 yaş aralığı bel fıtığının en sık başladığı dönem. Bu nedenle kilo kontrolü şart. Yatak seçimi doğru yapılmalı. Çok yumuşak yatak bel için risklidir. Stres yönetimi önemli. Bel ağrısı ‘normal’ kabul edilmemeli, sinyal olarak görülmeli. 45 yaş ve sonrası düzenli yürüyüş yapılmalı. Yoga, pilates ve yüzme ideal sporlar. Bel soğuktan korunmalı. Bel ağrısı varsa ‘geçer’ diye beklenmemeli. Bel fıtığını önlemenin ya da yavaşlatmanın her yaş için altın kuralları var. Ani, dönerek yük kaldırılmamalı. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı. Güçlü karın kasları, mutlu bel demektir. Az ama sürekli, düzenli hareket edilmeli.”

 

