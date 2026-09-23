Uzmanlar uyardı: Çocukta şiddet eğilimine dikkat

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Uzmanlar ise çözümün baskıcı kontrolden değil; güvene, açık iletişime, tutarlı sınırlara ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesine dayandığına dikkat çekiyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğu zaman bir gecede ortaya çıkmadığını belirterek anne babaları çocuklardaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri konusunda uyardı: “Çocukların ve ergenlerin dahil olduğu şiddet olayları yalnızca olayın yaşandığı kişileri değil; aileleri, okulları ve toplumun tamamını etkiliyor. Özellikle okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarının ardından anne babalarda çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı, öğretmenleriyle ilişkileri ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili kaygı artabiliyor. Ancak bu kaygıyla birlikte ailelerin çocuklarını daha fazla kontrol etmeye başlaması her zaman koruyucu bir sonuç doğurmuyor. Aksine korkuya ve cezaya dayalı aşırı kontrolün çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabileceği ve çocuğun yaşadığı sorunları ailesinden saklamasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.”

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SİNYAL VEREN DEĞİŞİMLER...

Sosyal çevreden uzaklaşma

Okul yaşamında ani değişiklik

Yoğun öfke ya da duygusal hissizlik

Şiddet ve silah içeren unsurlara yoğun ilgi

Akran ilişkilerinde ciddi sorunlar...