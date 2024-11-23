Uzmanlar uyardı: Çocukların dişini 9 yaşına kadar siz fırçalayın

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Aytül Çiftçi, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Diş çürükleri, kalp - damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, lenfoma, romatizmal hastalıklar, mide - bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini artırıyor. Yapılan araştırmalar ağızdaki bakterilerin Alzheimer’a da neden olabileceğini gösteriyor. Çürük dişler bağırsak florasını da kötü etkiliyor. Bağırsak emilimi bozulan çocuklarda otizm görülme ihtimali artıyor. Yeterli çiğneme yapılamadığından, yumuşak besinler yani karbonhidrat ve şeker oranı yüksek besinler tüketiliyor. Bu da diyabet ve obeziteye sebep oluyor.

‘YÜZEYLER İYİ TEMİZLENMELİ’

Bebeklerde, ilk süt dişinin çıkmasıyla birlikte (genellikle 6. ay civarı) dişlerin fırçalanmasına ve temizlenmesine başlanmalı. Gece beslenmelerinde diş yüzeyleri silinmeli. Çocuklar diş fırçalama alışkanlığını mutlaka kazanmalı. Ancak ebeveynler, 9 yaşına kadar, her gün çocuklarının diş temizliğini kendileri bir kere daha yapmalı. Çocuklarda süt dişi denilerek önemsenmeyen çürükler, bir süre sonra ciddi ağrılara neden olabiliyor. Bütün gece uykusuz ve ağrılı olan çocuk odaklanmada çok zorlanıyor. Bu da çocukların okul performansını etkiliyor. Diş ön bölgede çürükleri olan çocuklar çok fazla sosyalleşemiyorlar. Konuşma ve tonlamada sıkıntı yaşıyorlar. Bu da akran zorbalığıyla karşılaşmalarına neden olabiliyor.”