Uzmanlar uyardı: Beyaz cilt isterken kanser olmayın

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SON yıllarda kozmetik sektöründe cilt beyazlatma furyası esmeye başladı. Cilt tonu eşitleme gibi isimlerle kategorilendirilen ürünler büyük bir talep görürken, özellikle de internette satılan başta Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu üretimi markalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, tıbbi risklerinin yanı sıra kadınlar başta olmak üzere yeni bir ‘güzellik standardı’ algısının da oluşturulduğunu vurguluyor. Zira 2000’li yılların başında bronzlaşmak modayken, şimdi beyaz ciltler rağbet görüyor. Fakat uzmanlar, bu ürünlerdeki bazı maddelerin çok zararlı olduğunu söylüyor.

YÜKSEK ORANDA CIVA İÇERİYOR

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Ayaz:

Cilt beyazlatma ürünleri son yıllarda kanayan bir yara gibi. Bulgaristan, İran gibi yerlerden gelen bazı ürünler var. Çok ucuza satılıyorlar ama içinde cıva, hidrokinon gibi maddeler var. Bunlar işe yarıyor gibi görünüyor. Cilt tonunu gerçekten açıyor ancak kansere ya da ağır metal zehirlenmesine neden oluyor. Hidrokinon maddesi normalde ilaçlarda da kullanılıyor ancak belli bir oranın üstüne asla çıkılmıyor. Yüzde 4’ten fazla kullanılması hem yasak hem de tehlikeli. Uzun vadede cildi açmak yerine daha çok kararmasına neden oluyor. 2 aydan daha fazla kullanılmaması gerekiyor.

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VİTİLİGOYA DA NEDEN OLABİLİR

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin:

İnternette satılan ürünler, daha hızlı etki etsin diye belli bir oranın üstünde kullanıldığında tam tersi ciltte kararmaya da neden olabilir, vücudun başka bir bölümünde ton farklılığı yapabilir veya vitiligo (deride pigment kaybına bağlı açık renk alanların oluşması) gibi bir hastalığı tetikleyebilir. Böbrek, karaciğer fonksiyonlarında zehirlenmeye neden olabilir. Bilindik markaların, eczanelerde satılan ürünleri ise kesinlikle test edildiği için daha güvenlidir.

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HANGİ MADDELER KULLANILIYOR

Steroidler: Sedef, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Cilt tonu açması ise aslında bir yan etki. Uzun süreli kullanımda bazı hastalıkları tetikliyor. Birçok ülkede doğrudan satışı yasak.

Hidrokinon: Melanosit denilen ve cilde rengini veren bir yapı var. Hidrokinon bu melanositlerin çalışmasını yavaşlatıyor ve baskılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi hidrokinonun uzun süreli kullanımının cilt kanserine yol açabileceğine dair uyarıda bulunuyor.

Cıva: Çok dikkatli kullanılması gereken bir madde. Vücuda bir kez girdiğinde atılması mümkün olmuyor. Özellikle hamileler ve emziren annelerde bebeklerin ağır metal zehirlenmesine yol açabiliyor. Kozmetikte çok az oranlarda kullanılıyor. Ama merdivenaltı ürünlerde denetim olmadığı için hangi oranda kullanıldığı bilinmiyor.