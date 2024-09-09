Uzmanlar uyardı: Beslenme çantası zehirlemesin

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Son dönemlerde sağlığın önemi ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte beslenme çantası ve içerisinde kullanılan malzemeler de önemli bir gündem maddesi haline geldi. Uzmanlar, aileleri kimyasal katkı maddesi içermemesi ve hijyenik özellikleri sayesinde gıdaların taze kalmasını sağlayan cam ve kaliteli plastik ürünler kullanması konusunda uyarıyor.

HAVA GEÇİRMEMELİ

Hürriyet’e konuşan Medicana Ataköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Uzm. Dr. Anıl Doğan saklama kaplarının gıda ile temasa uygun olmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Bu ürünlerin en önemli özelliklerinden birinin sızdırmaz ve hava geçirmez olması olduğuna dikkat çeken Doğan, “Yiyecekler bu sayede tazeliğini korur. Bakteri kontaminasyonu gibi besin zehirlenmesine neden olabilecek durumlardan sakınılmış olur” dedi.

SİLİKON KAPAK

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Kullanılacak ürünlerin materyallerinin sert, dayanıklı olması gerektiğini de anlatan Doğan, “Metal tercih edilecekse paslanmayacak çelik gibi ürünler tercih edilebilir, kapak olarak silikon kapaklar kullanılabilir. Plastik tercih edilecekse de BPA içermeyen kaliteli plastikler tercih edilmeli” diye konuştu. Yiyeceklerin alüminyum folyo veya streç film gibi ürünlere de sarılmaması gerektiği uyarısında da bulunan Doğan, “Plastik ürünlerde saklanacak yiyecek veya içecekler sıcak olarak konulmamalı. Süt konulacaksa ve soğuk tutma özelliği olan bir matara değilse günlük sütler yerine UHT sütler tercih edilmelidir” bilgisini paylaştı.

SAĞLIKLI TERCİH

-Hepsiburada’nın Hürriyet için incelediği verilere göre veliler, ürün tercihlerini yaparken sağlıklı ve kaliteli ürünlere karşı ilgili: “Genel olarak ekonomik koşullar, velileri fiyat-performans oranı yüksek ürün arayışına itse de sağlıklı ve güvenilir ürün arayışı devam ediyor. Bu nedenle veliler hem ekonomik olarak uygun hem de bilinen ve güvenilen markalardan yana tercihlerini kullanıyor. Bu yılki alışveriş tercihlerinde, özellikle mataralarda ve beslenme kaplarında BPA (Bisfenol A) içermeyen ve gıda sınıfı plastik veya paslanmaz çelik suluklar güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.”