Uzmanlar uyardı: Afrika sıcakları gitti, kutup soğukları geldi! Ne kadar sürecek? Bayramda hava nasıl olacak?

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Üç-dört gündür güneşli hava, yerini soğuklara bırakmaya başladı. Mart ayının ortalarında olmamıza rağmen bu hafta adeta kışı yaşayacağız.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.

Özetle mart ayı, sürpriz bir şekilde şu ana kadar hem baharı hem de kışı yaşatıyor. Peki, bunun nedenleri neler? Bayramda nasıl bir hava bekleniyor?



‘AVRUPA’DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUTUP HAVASI ÜLKEMİZİN ÜZERİNE GELMEYE BAŞLADI’

"Cumartesi ve pazar günleri ülkemizin büyük bölümünde sıcakları hissettik. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de sıcaklık 25 derece ve üzerine çıktı” diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bunun nedeni Kuzey Afrika kökenli hava akımları ve tozun etkisiydi. Toz yoğunluğu riskli seviyelere yaklaşmamış olsa da bu durum yine de önemli bir oranı barındırdı ve sıcaklıkların artmasına yol açtı. Hatta mayıs sonu ve haziran başı görmemiz gereken dereceleri görmüş olduk” dedi.

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Sıcak hava dalgasının dün öğle saatlerinden sonra yavaşça etkisini kaybetmeye başladığının altını çizen Adil Tek, “Bu değişim Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle gerçekleşiyor. Avrupa’da etkisini sürdüren kutup havası, bu hafta boyunca ülkemizin üzerine kaymaya başladı” ifadelerini kullandı.





Harita: B.U.KRDAE Meteoroloji Lab / 19 Mart'ta yurdun büyük bölümünde sıcaklık en düşük derecelerde olacak.

‘YAĞIŞLI BİR HAFTAYA GİRİYORUZ, MART AYI BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR’

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ise “Arktik bölgelerdeki sert soğuklar, ilkbahar mevsiminin başlangıcıyla birlikte biraz daha ısınma eğilimi gösteriyor. Ancak batılı zonal rüzgârların yavaşlaması ve jet hava akımlarındaki değişimler, atmosferde bazı bozulmalar yaratıyor” dedi.



Dr. Özdemir, bu atmosfer değişimlerinin yer yer sıcaklık artışlarına veya ani düşüşlere, gök gürültülü sağanak yağışlara neden olduğunu belirtti. Ayrıca Dr. Özdemir, “Mevsimin en belirgin özelliklerinden biri olarak, günlerin uzaması ve güneşlenme süresinin artması, karaların ve denizlerin ısınmasına yol açıyor. Bu süreç, üzerimize soğuk hava dalgası geldiğinde, kuvvetli rüzgâr ve yağışlarla birlikte etkisini gösteriyor. Biz de şimdi bunu yaşıyoruz, yağışlı havanın etkisini girdik. Ancak tüm bu sürece ve sıcaklık değerlerine bakarsak mart ayı bizi şaşırtmaya devam ediyor diyebilirim” şeklinde konuştu.





PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK GENEL OLARAK 27-28 DERECE, İSTANBUL’DA İSE 21 DERECE DÜŞECEK

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Bu hafta boyunca sıcaklık değerlerinin nasıl olacağına değinen Adil Tek, “Bazı illerimizde, pazar gününden perşembe gününe kadar sıcaklık farkları 27-28 derece arasında düşüş gösterecekken, bazı illerde ise 19-20 derecelik bir düşüş bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklık, aniden 21-22 derece kadar düşecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sıcaklıkların 20 derece düşeceğinin altını çizerek “Sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Bu sistemin etkisiyle, halihazırda yaz sıcaklıklarına yakın seyreden sıcaklıkların 15-20 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir” açıklamasında bulunuldu.

SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?



Soğuk havanın hafta sonunda yurdu terk edeceğini söyleyen Adil Tek, “Cuma gününden itibaren ani oluşan soğuklar artık yerini güneşe bırakmaya başlayacak. Özellikle 21 Mart’tan itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. 24 Mart’tan sonra ise sıcaklıklar biraz daha artacak. Ancak, geçtiğimiz haftaki Afrika sıcaklarının etkisini görmeyeceğiz” dedi.





BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

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Hava koşullarının karmaşık bir süreç izlemesiyle birlikte, şimdiden bayramda hava nasıl olacak sorusu merak edilmeye başlandı. Bayram, arife günü de dahil olmak üzere 29-30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Peki, bu tarihlerde bizleri nasıl bir hava bekliyor?

Bu soruma “Bayramı şimdiden gün gün yorumlamak çok zor” cevabını veren Dr. Güven Özdemir, genel olarak şu öngörülerde bulundu:

-- Mart ayının son haftasında hava mevsim normallerinde seyredecek gibi görünüyor. Marmara’nın tamamı ve Karadeniz’in sahil ile batı bölgelerinde hava, parçalı bulutlu ve aralıklı kısa süreli yağmurlu olabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklar 0-12 derece arasında değişebilir.

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-- Doğu Anadolu için de parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı olacak diyebilirim. Güneydoğuda ise hava sıcaklıkları 10-25 dereceleri görecek. Akdeniz’de de benzer bir durum yaşanabilir. İç Anadolu’da aynı sıcak değerleri görülebilir. Ayrıca nisan ayında da yer yer yağışların görülme ihtimali var.

Fotoğraflar: iStock