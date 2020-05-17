Uzmanlar toplu yemekler için uyardı: Mönüde virüs olabilir

Uzmanlar son dönemde özellikle taziyelerden kaynaklı virüs bulaşmasının artmasına ilişkin olarak uyardı. Taziye, toplu iftar veya nişan bir araya gelmenin riski arttıracağını belirten uzmanlar bu gibi ortamların virüs yayılması açısından çok riskli olduğunu vurgulayarak “Acıyı paylaşayım derken çoğaltmayın” diyerek uyarıyor. Uzmanların değerlendirmeleri şöyle:

ACIYI PAYLAŞALIM DERKEN ÇOĞALTMAYIN

Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu üyesi): “Durum iyiye giderken tedbirlere azami önem vermeliyiz. Bu sebeple kalabalıklar oluşturmaktan kaçınmamız gerekiyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımından asla vazgeçmeyeceğiz. Taziye için bile olsa kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelmek bu tedbirlere aykırı davranmaktır. Acıyı paylaşmak isterken o acıyı başkalarına da yayıyor olabiliriz. Eğer tedbirlere devam edersek haziranda daha iyi şeyler konuşuyor olacağız.”

YABANCIDAN DEĞİL TANIDIKTAN BULAŞIR

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu üyesi): “Bu çok riskli. Bu hastalığı size bulaştıracak olanlar tanımadıklarınız değil genellikle. Tam tersi dostlarınız, komşularınız, arkadaşlarımız ve akrabalarınız. Yani sofrasını veya taziyesini paylaştığınız kişiler. Salgın tehlikesi devam ediyor. İftarı da sadece hane halkınızla yapın. Ev dışındakilerle temas güvenli değil. Bu risk göze alınmaz. Virüs affetmiyor. Çok kolay bulaşıyor. Virüsü ciddiye almayan nice insan hastalandı ve niceleri de öldü.”

AİLE ARASINDA BİLE KUTLAMA YAPMAYIN

Prof. Dr. Orhan Yıldız (enfeksiyon uzmanı): “İftar da sahur da dahil her türlü sosyal organizasyon bulaştırıcılık açısından çok riskli. Aile arasında bile olsa söz, nişan da aynı şekilde. Taziyeler için de geçerli. Kalabalık oluşturmak kesinlikle riskli. Şu anda salgınla mücadelede iyiye doğru gidiş var. Ama bu gidişin devam edeceğine dair garanti yok. Bu tür dikkatsizlikler bulaşıcılığın artmasına, bu zamana kadar elde edilmiş başarıların heba edilmesine yol açar.”

TOPLU İFTARLARI SAĞLIKLI GÜNLERE BIRAKIN

Prof. Dr. Kemalettin Aydın (enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı): “Bu ramazan ve bu bayram bundan öncekiler gibi olmayacak. Büyük aile toplantıları, büyük iftar sofralarını bu badireyi atlattıktan sonra, önümüzdeki yıllarda yapacağız. Acıyı veya mutluluğu paylaşmak için bir araya geldiğimiz organizasyonları da erteliyoruz. Tokalaşmak ve sarılmak yerine gözden ve gönülden selamlaşma zamanı. Kalabalık iftar sofralarında, özellikle farklı yerlerden bir araya gelerek yapılan iftarlarda mönüde virüsün de olabileceğini unutmayalım.”

KORONAYI YENDİM DİYE BOĞA KESİP YEDİRDİ

Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars’ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176’ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56’sı evlerinde, 53’ü ise karantina yurdunda takip ediliyor. Bu artışta kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin etkili olduğu belirtildi.

NİŞAN KARANTİNASI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi’nde, 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 1600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı. Ekiplerin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu koronavirüs bulaşanların sayısı 81’e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi’nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

BAYRAM ZİYARETİ VİRÜS GETİRDİ

Şanlıurfa’da Akçakale’ye bağlı Ohali Mahallesi’ne bayram ziyareti için İstanbul’dan gelen bir işçi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine 2 bin 100 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

26 BERBER POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs’ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce COVID-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin COVID-19 testi pozitif çıktı. Berberler tedaviye alındı.