Uzmanlar Tekirdağ'daki depremi CNN Türk ekranlarında değerlendirdi

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Bugün saat 11:36'da Tekirdağ'da meydana gelen meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki deprem iki kentte de endişelere neden oldu. Uzmanlar depremi CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.

"İSTANBUL İÇİN DEPREM TEHLİKESİ GEÇMEDİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirebilir. Artçıları bir süre daha devam edecek. Abartılacak bir durum yok. 1-2 ay içinde sönümlenir. Başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece." ifadelerini kullandı ve ekledi;

"İkinci büyük depremin geleceğini düşünüyorum. Zamanını bilmiyoruz. Kırılmamış segmentlerin bulunduğunu kabul etmek gerekir. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana uygun değil."

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz ise "23 Nisan'daki depreminden farklı bir noktada. İncelenmesi gerekiyor. Ben bunu bağımsız bir deprem olarak görüyorum. Bunu yakından izlemek lazım. Öncü olma olasılığı var mı bilemiyorum. 23 Nisan'daki depremle aynı zon üzerinde değil. Umarım öncü değildir." dedi.

Depremin henüz çok taze olduğunu hatırlatan Taymaz "Gün içerisinde mutlaka takip edilmeli, 24 saat kritik. Hikaye yazmıyoruz. Deprem varsa aktif fay vardır. Konunun uzmanı olmayan hocalarımızın açıklamalarını muhatap almıyorum. Konunun uzmanlarına kulak verelim. Önümüzdeki 5-6 saati dışarılarda geçirebiliriz, açık alanda. Bir sonraki deprem olursa kendimizi korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.



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Taymaz depremin İzmir'i etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Yok, çok farklı fay zonları. İzmir'in yakın çevresinde aktif faylar var. Bunlar beklenen depremi oluşturmadı. Bu depremin İzmir'i etkilemesi düşünülemez. Bu tür küçük depremlerden ürkmememiz lazım." şeklinde cevap verdi.



"BİRKAÇ SAAT DIŞARIDA VAKİT GEÇİRİLEBİLİR"



"Bir büyük artçı gelir mi gelmez mi belli değil. Olasılık dahilinde." diyen Taymaz ayrıca "Hava güzel, birkaç saat dışarıda geçirilebilir. Risk görüyorlarsa bir süre binalarından uzak durmalarında fayda var. Sebebi de şu; 23 Nisan depremi de böyle bir küçük depremle arkasından büyük depremi tetiklemesiyle oluştu. " uyarısında bulundu.