Uzmanlar soruları Hürriyet’e yorumladı: Zaman yönetimi ve yorum öne çıktı

Haberin Devamı

TYT sorularını Hürriyet’e yorumlayan Bilfen Liseleri, Uğur Okulları, Nesibe Aydın Okulları, Bahçeşehir Koleji, GEN Koleji ve Final Eğitim Kurumları’ndan uzmanlara göre, sınav yalnızca bilgi düzeyini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz yapma ve akıl yürütme becerilerini de ölçtü. Soruların yoğun içeriği süre kullanımını zorlaştırırken; zamanı iyi yöneten, dikkatini koruyan ve yorum gücü yüksek adaylar avantaj elde etti. Matematik, adayların en çok zorlandığı alanlardan biri oldu. Puanlarda matematik ve Türkçe testlerinin belirleyici olması bekleniyor.

TÜRKÇE: PARAGRAF VE ANLAM SORULDU

Soruların büyük bölümünü paragraf ve anlam bilgisi oluşturdu. Okuduğunu anlama, çıkarım yapma, yorumlama ve analiz becerileri ön plana çıktı. 7 soru sorulan dil bilgisinde, yazım ve noktalama soruları temel kazanımlar düzeyinde kaldı. Ezber bilgi yerine bilgiyi bağlam içinde kullanabilme ve metni doğru yorumlayabilme becerisi öne çıktı. Düzenli okuma alışkanlığına sahip, dikkatli ve eleştirel düşünebilen öğrenciler avantaj sağladı. Soruların dili, açık ve anlaşılırdı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

TARİH: KAVRAM BİLGİSİ ÖLÇÜLDÜ

TYT mantığına uygun olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kuruldu. Müfredat dışı soruya yer verilmedi. Soruların ikisi 9’uncu sınıf, biri 10’uncu sınıf, ikisi ise 12’nci sınıf kazanımlarından geldi. Temel kavram bilgisi ile tarih okuryazarlığı becerisi orta zorluk düzeyinde ölçüldü.

Gözden Kaçmasın Kanser tedavisinde yeni bir çağ Haberi görüntüle

FELSEFE: ÇELDİRİCİLER ZORLADI

İlk bakışta bilgi ağırlıklı görünmese de seçeneklerdeki ince ayrımlar öğrencileri zorladı. Determinizm konusuna ilişkin soru dikkat çekti. Paragrafların açık ve anlaşılır yapısına rağmen seçenekler arasında karar vermek kolay olmadı.

DİN KÜLTÜRÜ: YORUM VE KAVRAMA

Beş yorum ve kavrama sorusu yer aldı. Genel olarak metinden sonuç çıkarma, kavram kullanma ve akıl yürütme becerileri ölçüldü. Öğrencilerin ünite kapsamında yer alan dini terim ve kavramlara hâkimiyetlerini ölçmeye yönelik sorular da sınavda yer aldı.

COĞRAFYA: HARİTA VE GRAFİK OKUMA

9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarına uygun hazırlandı. Sorular temel coğrafi kavramları kullanma, harita ve grafik okuma ile bilgiyi yorumlama becerilerini ölçtü. Temel bilgilere hâkim ve görsel okuma becerisi gelişmiş öğrenciler soruları rahatlıkla çözebildi.

Haberin Devamı

MATEMATİK: SÜREYİ YÖNETEN KAZANDI

Sorular önceki yıllarla benzerlik gösterdi ancak daha kolaydı. Adaylardan yalnızca işlem yapması değil; okuduğunu anlaması, verilen durumu matematiksel modele dönüştürmesi, tablo, grafik ve şekil yorumlaması ve muhakeme yapması istendi. Kolay soru sayısının fazla olması dikkat çekerken, üç-dört soru sınavın seçici bölümünü oluşturdu. Süre yönetimini iyi yapabilen öğrenciler için beklendik bir sınavı.

FİZİK: BAZI SORULAR ELEYİCİYDİ

Günlük yaşam deneyimlerine dayalı soru sayısı önceki yıllara göre azaldı. Temel bilgiye hâkim olmak, kavramları içselleştirmek ve soruyu dikkatli okumak başarı için belirleyici oldu. 5 soru kaynak kitaplarda sıklıkla karşımıza çıkan “çalışan öğrencinin” rahatlıkla yapabileceği standart düzeydeyken; elektroskop ve hareket soruları kavramları tam olarak içselleştirememiş öğrencileri elemek üzere tasarlanmış sınavın “seçici” sorularıydı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ekranda adam sıkıştırmanın sorunlu tarafları Haberi görüntüle

KİMYA: BİLGİ VE DİKKAT GEREKTİRDİ

Dört soru 9’uncu sınıf, üç soru 10’uncu sınıf konularından geldi. Üç soru temel matematik bilgisi gerektirdi. Grafik sorusu sorulmazken, görsel okuma gerektiren sorular ve iki öncüllü soru vardı. Sınavın geneli bilgi ve dikkat gerektiren sorulardan oluştu. Temel kimya kavramlarını iyi kavrayan, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeydeydi.

BİYOLOJİ: TEMEL BİLGİYİ ÖLÇTÜ

Üç soru 9’uncu sınıf, üç soru ise 10’uncu sınıf kazanımlarından geldi. Konu dağılımı önceki yıllarla benzerlik gösterdi. Sınav soruları kavrama düzeyinden çok, bilgiyi ölçecek nitelikte temel düzeydeydi. Sarmal yapıdan ziyade grafik ve şema okuma becerisini ve klasik biyoloji bilgilerini ölçen net sorular soruldu. Zorluk seviyesi orta düzeydeydi.

Haberin Devamı

ADAYLARA GÖRE TÜRKÇE KOLAYDI MATEMATİK ÇOK ZOR

Sınavda adaylara Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru yöneltildi. Toplam 120 sorudan oluşan sınavda adaylar, hedeflerine ulaşabilmek için 165 dakika boyunca ter döktü. İstanbul Üniversitesi’nde izlediğimiz sınav sonunda adaylar soruları Hürriyet’e değerlendirdi:

Ömer Tezcan: Türkçe çok güzeldi. Soruların bazıları uzun bazıları kısaydı. Süreyi yetiştirdim. Sosyalde bilgi ve yorum soruları karışıktı. Sınavın en zor dersi matematikti. Ortalama bir puan bekliyorum.

Burak Özalp: Çok zor bir sınav değildi. Çalışan birinin kolaylıkla yapabileceği bir sorulardı. Sınavın sözel bölümü kolaydı. Sayısal kısmı da ortalama zorluktaydı bence. İlk sınav deneyimim olmasına rağmen hiç fena değildi.

Haberin Devamı

Bertuğ Marazoğlu: Sanırım Türkçe sorularının tamamını doğru yaptım. Matematik çok zordu. Çünkü çok fazla grafik sorusu vardı. Fen ve sosyal ise kolay denilebilecek düzeydeydi.

Esma Sancar: Matematik soruları, önceki yıllara benziyordu. Hatta çözdüğümüz bazı denemelerde de benzerleri vardı. Türkçe güzel geçti. Fen de gayet iyiydi. Fizik, kimya ve biyoloji beni düşündüğüm kadar zorlamadı.

AYT VE YDT BUGÜN

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün düzenleniyor. İkinci oturum olan ve 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, 203 bin 639 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

YURTTAN YKS MANZARALARI

SON DAKİKA MARATONU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye’deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün saat 10.00’da başladı. Her sene olduğu gibi sınava yine son anda yetişenler oldu. Saniyelerle kaçıranlar ise gözyaşları içinde bu sene hayallerine veda etti.

POLİS İMDAT GEÇ KALDIM

Yurdun birçok yerinde adayları sınava güvenlik güçleri yetiştirdi. Bursa’da Simay isimli bir genç kız yanlış okula gittiğini anlayınca polisten yardım istedi. Motosikletli trafik polisi, Simay’ı 2 dakika kala sınav merkezine ulaştırdı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 11 öğrencinin sınava zamanında girmelerini sağladı. DHA - AA

2.4 MİLYON ADAY

2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulandı.