Uzmanlar piknikçileri uyardı: Aman dikkat

TÜRKİYE’nin birçok noktasında yangınlar devam ederken, yetkililer de yeni yangınların çıkmaması için sürekli uyarılarda bulunuyor. İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde ormanlara girişler yasaklandı, uzmanlar ise Hürriyet’e şunları söyledi:

HEMEN 112’Yİ ARAYIN

Erdinç Turan (İstanbul Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü): Yangınların yoğunlaştığı şu dönemde, özellikle ormanlık ve makilik alanlarda mangal yapılmamalı, ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri yanık olarak atılmamalı ve tarımsal alanlarda anız yakılmamalıdır. Yangına zamanında müdahale çok önemli olduğu için herhangi bir duman, alev gibi şüpheli durumlarda Acil Yardım Çağrı Merkezi (112) vakit kaybetmeden aranmalı. İtfaiye ve acil durum ekipleri gelene kadar eğer mümkünse kendi canlarını riske atmadan öncelikle canlıların tahliyesi ve sonrasında yangına müdahale edilebilir. Yangının boyutları vatandaşımıza müdahale esnasında zarar verebilecek bir durumdaysa olay yerini hızlı bir şekilde terk etmelidirler.





‘SEN ÖNLEYEBİLİRSİN’

Prof. Dr. Tuncay Neyişçi (Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı): Bakın Amerika’da 1940’larda orman yangınları için şöyle bir slogan ortaya atıldı: ‘Bu yangınları sadece sen önleyebilirsin’ ve müthiş başarılı oldu. Bizde de böyle sloganlara ihtiyaç var. Eğer bir orman yangınında ciğerlerinizin yandığını hissediyorsanız bunu önleyecek olan tek kişi de sizsiniz. Ormanı sevmediğimiz için çıkıyor bu yangınlar. Ormanı sevin, ağaçlarla kucaklaşın. Piknik sever insanız, dikkat edilmezse yarın öbür gün piknik yapacak alan da bulamazsınız.

TEMA VAKFI KAMPANYA BAŞLATTI

TEMA Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan orman yangınları için ‘Yeniden Yeşerteceğiz’ adı altında bağış kampanyası başlattı. TEMA Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “1 Fidan 10 TL” denildi. TEMA Vakfı Birlikte Yeşerteceğiz kampanyasına bağışta bulunabileceğiniz banka hesap numarası:

Türkiye İş Bankası - Levent Şubesi

Hesap Adı: TEMA Vakfı

Şube Kodu: 1035

Hesap No: 1488866

IBAN: TR46 0006 4000 0011 0351 4888 66





ORMANLARA GİRMEK YASAKLANDI

TÜRKİYE’yi saran orman yangınlarının ardından birçok kentte yeni kararlar alındı. Bu kapsamda pek çok ilde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İşte il il son durum:

İSTANBUL: 30 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklandı.

ANTALYA: Ormanlara girişler 31 Ağustos’a kadar yasaklandı.

BALIKESİR: Mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara 31 Ekim Pazar gününe kadar giriş yasaklandı.

KOCAELİ: Ormanlık alanlara girmek, ateş yakmak ve havai fişek atmak ikinci bir emre kadar yasaklandı.

ÇANAKKALE: Ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

GAZİANTEP : Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos’a kadar valilik tarafından yasaklandı.

AYDIN: Ormanlık alanlara girişler 2’nci bir karara kadar yasaklandı.

KONYA: Seydişehir ilçesinde mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi ve anız yakılması yasaklandı.

BURSA: Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanların girişlerinde Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri beklemeye başladı.

NİĞDE: Ormanlık alanlara girişler 15 Eylül 2021’e kadar yasaklandı.

UŞAK: Ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 2 ay boyunca yasaklandı.

GÜMÜŞHANE: İkinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişler yasaklandı.

KIRLARELİ: Ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos’a kadar yasaklandı.

TEKİRDAĞ: 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığı açıklandı.

KARAMAN: Merkez ve ilçelerinde bazı ormanlık alanlara girişler kapatıldı, belirlenen bazı mesire yerleri haricinde piknik yapmak yasaklandı.

SAMSUN: Ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı. (Çetin AYDIN/İSTANBUL-DHA)

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