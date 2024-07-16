Uzmanlar Hürriyet’e değerlendirdi: Şansı ne kadar arttı

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GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR

Türkiye’nin Washington eski büyükelçisi Murat Mercan, “Trump’ın vurulması onu kahraman yapar” varsayımının çok da doğru olmayabileceği görüşünde: “ABD toplumunda bu kadar hızlı bir dönüşüm olacağından ben emin değilim. Trump’a saldıranın gerçek kimliği, gerçek perde arkası ile ilgili epey bilgi ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. ABD’de kitlesel saldırı yapanlar gibi psikolojik sıkıntıları varsa bir etkisi olmaz. Trump aleyhinde derin yapıların saldırısı olduğuna ilişkin bir kanaat oluşursa etkisi olur ama bu da zaman alır. Şu aşamada seçim kazandırır gibi bir kanaat bende oluşmadı. Trump’ın ceza alması konusunda da bir ‘Kutuplaşma olur da Cumhuriyetçiler oy verir’ denmişti. Bu da olmadı. Zaman içinde bu olaylar biraz aydınlanırsa, gerçek ortaya çıkarsa bir etkisi olur diye bir kanaatim var.”

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4 AY UZUN BİR SÜRE

Türkiye’nin Washington eski büyükelçilerinden CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ise önümüzdeki süreçte özellikle Demokratlar kanadında başka arayışlar olabileceğini belirtti: “Mutlaka az da olsa pozitif yönde etkileyecektir. Bu şekilde devam ederse büyük ihtimalle seçilir diye düşünüyorum. ABD seçmeni, Trump’a oy verenler farklı, popülizme yatkın bir kitle. Trump da bu şekilde onların gözünde kahraman oldu. Bu iki taraflı etki edecektir, öbür tarafın da endişelerini artıracak ve birtakım arayışlar içine girmelerine neden olacaktır. Seçimlere daha 4 ay var ve bu çok uzun bir süre, ABD’de her şey çok yavaş çalışır. Bir transatlantiğin dönüşü zaman alır. ABD bu durumun farkında, birtakım arayışlar olacaktır. Sonuç verir mi bilmiyorum, yargıda birtakım konular var. Bunlar Trump nezdinde çok düş kırıklığı yarattı. Trump ilk yıllarındaki gibi değil, ama oy veren kesim kendisinin destekçisi.”

BIDEN MI BAŞKA BİR ADAY MI, O BELİRLER

Emekli diplomat Fatih Ceylan, demokratların adayının seçim sürecinde belirleyici olacağı görüşünde: “Son yapılan anketlerde suikast girişimi sonrasında Trump’ın seçilme şansının arttığı yönündeki değerlendirmelere sıkça rastlanıyor. Diğer yandan, mevcut durum Trump’ın karşısına Biden’ın mı, yoksa Demokratların seçeceği bir başka adayın mı çıkarılacağı noktasında düğümleniyor. Elbette Biden’ın yerine öne sürülecek yeni bir adayın kim olacağı ve seçmenler nezdindeki potansiyeli de seçim sürecini etkileyebilir.”