Uzmanlar gün gün açıkladı: Kutuplardan devasa soğuklar geliyor! ‘İstanbul’da zeminde tutacak kadar kar yağma olasılığı var’

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Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde beyaz örtü, kış mevsiminin güzelliklerini ortaya çıkarırken, bazı şehirlerde kar kalınlığı giderek artıyor.

İstanbul’da ise kar, az da olsa kendini gösterdi. Ancak bu yıl kış mevsiminin ilk beyaz örtüsü, şehirde beklenildiği kadar etkili olmadı. Kar, bazı bölgelerde biraz örtü oluştururken, birçok mahallede sadece hafif bir yağış olarak kaldı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ise yaptığı uyarıda, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.





KUTUPLARDAKİ DEVASA SOĞUKLAR YOLA ÇIKTI, AŞIRI KAR YAĞIŞI KAPIDA!

Uzmanlara göre ise kutuplardaki devasa soğuklar, iklim değişikliği ve diğer etkenlerle güney enlemlere doğru kayma eğiliminde. Bunun da aşırı kar getirme ihtimalinin çok yüksek olduğu üzerinde duruluyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kurak geçen ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı bir Ocak ayı geçirdik. Şubat ise soğuk havayla geldi ve kutup soğukları ülkemize kuvvetli kuzey rüzgârlarıyla akmaya başladı. Son 10 gündür aralıksız soğuk hava, kuvvetli rüzgâr ve yağış altındayız. Daha da devasa soğukları bekliyoruz” dedi.



İKLİM MODELLERİ AŞIRI SOĞUK HAVALARA İŞARET EDİYOR

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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de iklim modellerinin verilerinin aşırır soğukları gösterdiğine dikkat çekerek, “Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından geliştirilmiş bir iklim ve hava durumu tahmin modeli olan Global Forecast System (GFS) ve Avrupa Merkezi Hava Tahmini (ECMWF) tarafından geliştirilmiş bir mevsimsel hava durumu tahmin modeli olan European Seasonal Forecast System (ESMW) oldukça güçlü veriler sunuyor. Bu modeller aynı verileri veriyorsa dikkate almak gerekiyor. Bu modellere baktığımda da güçlü bir soğuk havanın yurdumuzda görülme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





SICAKLIK EKSİ 7-8 DERECELERE KADAR DÜŞÜCEK

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Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevresi, kuzeyde yer alan ilçeleri ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmurun görüleceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Yüksek kesimlerde kar yağışı riski bulunuyor. Yaklaşık 1500 metre yükseklikte hava sıcaklığı -7 ila -8 derece, yaklaşık 5000 metre yükseklikte ise -30 dereceye kadar düşecek olan soğuk hava nedeniyle İstanbul ve çevresinde ilerleyen günlerde kar yağışının görülme olasılığı çok yüksek” ifadelerini kullandı.



‘İSTANBUL’DA YARIN ZEMİNDE TUTACAK KADAR KAR OLMA OLASILIĞI VAR’

Bu hafta mevcut soğuk sistemin etkisini sürdüreceğinin altını çizen Adil Tek, “Meteoroloji modelleri, çarşamba günü İstanbul’da kar olacağını öngörüyor” dedi ve ekledi:

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“Geçmiş yıllara baktığımızda İstanbul’da deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarında olduğunda karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Bugün ve yarın deniz suyu sıcaklıkları 9 derece civarında görünüyor. Bu duruma göre, zeminde kar tutma ihtimali yüksek. Yani, deniz suyu sıcaklıklarının yeterli seviyeye yaklaştığı koşullar oluşmaya başlamış durumda…”







PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLARIN KESİLMESİ BEKLENİYOR AMA…

“Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde, Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevre illerinde Perşembe günü yağışların kesilmesi bekleniyor” diyen Dr. Güven Özdemir, “Hava sıcaklıkları 1-2 derece artacak; ancak hava kapalı ve yer yer sis görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Ayrıca, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Bu nedenle, sürücülerin ve yayaların dikkatli ve tedbirli olmaları önemli” ifadelerini kullandı.





17-20 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!

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Vortex’ten kaynaklanan havanın 12 Şubat’tan itibaren kutuplardan inmeye başlayacağına dikkat çeken Adil Tek,ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock, AA, DHA