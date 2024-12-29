Uzmanlar dev satın almayı Hürriyet’e yorumladı... Airbus da böyle başladı

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İTALYA’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma Baykar oldu. Çekişmeli ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar’ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de amaçlanıyor.

Baykar’ın bu sürpriz operasyonunu Hürriyet’e değerlendiren uzmanlar şunları söyledi:

YOLCU UÇAĞI ÜRETEBİLİRİZ

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Piaggio köklü bir kuruluş, belirli ölçüde uçak yapımı imkân ve motor teknolojisinde gelişmişliği var. Biz küçük çapta yolcu uçağı yapmaya başlamadık henüz. En çok sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi ise biliyorsunuz ki motor üretimi. Bu açıdan bu gelişme havacılık ve uzay konusunda fevkalade bir gelişme. Başlangıçta firma belli bir zaman daha orada (İtalya) devam edebilir. Ama geliştirilmiş haliyle buraya taşınması bize daha iyi bir destek olabilir. Yangın söndürme uçakları ve kısa mesafe uçuşları sağlayacak pervaneli uçakları bu firma vasıtasıyla üretebiliriz. Airbus da böyle başladı, Boeing de böyle başladı. Bunları da amaçladığını düşünüyorum.

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KENDİ MOTORLARIMIZI YAPARIZ

Emekli Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar: Baykar dünyada çok iyi bir konuma geldi. Bundan sonrası için söz konusu İtalyan firmasıyla müşterek araştırma yapmak. Teknoloji paylaşımı önemli. Piaggio, özelikle motor konusunda dünyada kabul görmüş bir firma. Motorda zaten bir eksikliğimiz vardı. Bu açıdan oldukça faydalı ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. İtalyanlar çok ileri seviyede motor üretiyorlar. Ferrari motoru üreten bir ülke sonuç olarak. Bu işbirliği Baykar’ı daha iyi yerlere taşıyacaktır. Gelişmeleri hızlandıracaktır. Çok akıllıca bir karar. Bazı konularda da biz ileriyiz. Çok önemli bir işbirliği. İki tarafın da yararına olacak. İki ülke arasında birçok alanda işbirlikleri, yeni kapılar açabilir.

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İTALYAN BASININDAN BAYKAR’A ÖVGÜ: DEVİ AYAĞA KALDIRACAK

- Satış İtalyan basınında da geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica geniş yer vererek aktardığı haberde, Baykar’ın satış işlemini İtalyan şirket için bir “dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

AVRUPA İHA’DA GERİ KALDI

Gazete, İtalyan firmanın bulunduğu Genova kentinin önde gelen işinsanlarının Baykar hakkında övgü dolu sözlerine ve bu satın alma işleminin İtalyan havacılık devini yeniden ayağa kaldırıp istihdam yaratacağı iddialarına yer verdi. Corriere dela Sera da satın alma ile ilgili geniş bir haber yaptı. Gazete, son zamanlarda başarısız bir yönetim sergilenen Piaggio Aerospace’in, Baykar yönetimi ile tekrar ayağa kalkma umudu olduğunu ifade etti. Haberde Baykar’ın finansal durumunun çok iyi durumda olduğuna ve Türk devinin ihracat başarılarına vurgu yapıldı. Baykar’ın İtalya’da yatırım yapmasının jeopolitik bir ağırlığı olduğu belirtilen haberde, İtalya’nın ve Avrupa’nın İHA ve SİHA üretiminde çok geride kaldığı da ifade edildi.

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İHA REKORTMENİ

- Baykar, 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’nin (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65’ini domine ediyor. En yakın ABD’li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60’ına sahip. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihraç ediyor.

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140 YILLIK HAVACILIK DEVİ GÖKYÜZÜNÜN ‘FERRARİ’Sİ

İTALYA’nın dev firmalarından biri olan Piaggio Aerospace’in kuruluşu 1884 yılına uzanıyor. Şirket ismini, kurucusu İtalyan girişimci Rinaldo Piaggio’dan alıyor. İlk uçağını 1915 yılında üreten Piaggio Aerospace, dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yer alıyor. 1922’de havalanan P.1 uçağı yenilikçi tasarımıyla dünya çapında ses getirdi. 1928’de şirket bir rüzgâr tüneli inşa ederek aerodinamik araştırmalarında yeni bir aşamaya geçti. Piaggio Aerospace, 1937 yılında ise yeni uçak modeli P.108’i tanıttı. Ağır bombardıman uçağı P.108 şirketin ilk dört motorlu uçağı olarak öne çıktı.

JET MOTORLARI YAPIYOR

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Şirketin tesisleri İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yeniden inşa edildi. 1957’de Piaggio Aerospace’in ilk genel maksatlı uçağı P.166 ve P.166M havalandı. Bu uçaklar hem gücüyle hem de tasarımıyla uluslararası çapta beğeni kazandı. 1960’larda jet motoru geliştirmeye başlayan şirket, 1964 yılında ilk jet motorlu uçağı PD-808’i gökyüzüyle buluşturdu. Farklı varyantları olan uçak, iş jeti olarak hizmet verdi.

ÖZEL UÇAKLARDA MARKA

P.136 deniz uçağı, P.149 eğitim uçağı da geliştiren Piaggio Aerospace, 1986’da yıllar süren araştırmalarının ardından yeni nesil iş uçağı P.180 Avanti’yi geliştirdi. Şirket için yeni bir dönemin kapısını aralayan bu uçak, havacılık sektöründe “gökyüzünün Ferrarisi” olarak nitelendirildi.

Geniş bir kabine sahip olan P.180 Avanti 41 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Piaggio Aerospace, 2013 yılında Avrupa’nın ilk insansız hava aracı P.1HammerHead ile tamamen uzaktan kumandalı pilotajla ilk uçuşunu tamamladı.