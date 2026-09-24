Uzmanlar aileleri uyardı... İşte okulda ‘şiddet’in sinyalleri

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Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının ardından adli ve idari soruşturma sürüyor. Edinilen bilgilere göre hafif yaralanan öğrencilerin vücutlarının farklı bölgelerine saçma isabet etti ancak sağlık durumları iyi. Arkadan vurularak ağır yaralanan 11’inci sınıf öğrencisinin durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

‘KIZ MESELESİ’ İDDİASI

Saldırganın ifadesinde, olaydan bir gün önce ‘kız meselesi’ yüzünden darp edildiğini ve akran zorbalığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Turgutlu’ya bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki saldırganın okula devamsızlığının yüksek olduğu ve daha önce bazı öğrencilerle tartıştığı da edinilen bilgiler arasında.

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TEK GEREKÇESİ OLMAZ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Ulu, olayın “kız meselesi” üzerinden açıklanmasının asıl riskleri görünmez kılabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Böyle bir anlaşmazlık olsa olsa tetikleyici olabilir. Kıskançlık ya da reddedilme gibi pek çok ergenin yaşayabileceği bir deneyimin silahlı saldırıya dönüşmesi çok daha derinde biriken bir sürece işaret eder. Üstelik bu tür açıklamalar, farkında olmadan sorumluluğu bir kız öğrenciye yükleme riski taşır. Bundan özenle kaçınmalıyız. Okul saldırılarının çoğunlukla ani bir öfke patlamasından ibaret olmaz. Bu saldırılar genellikle zamana yayılan bir sürecin sonucudur. Kronik akran dışlanması, zorbalık, değersizlik duygusu, kimlik krizleri ve öfkeyi düzenleyememe bu sürecin parçaları olabilir. Güç, onur ya da sahiplenme üzerine kurulu çarpık düşünceler de riski artırabilir.

Saldırganın adını, görüntülerini ve paylaşımlarını öne çıkarmak benzer eğilimleri bulunan başka çocuklar için bir taklit ve ‘görünür olma’ modeli yaratabilir. Haberin odağında saldırgan değil, mağdurlar ve benzer olayların nasıl önlenebileceği bulunmalıdır. Bir çocuğun şiddeti hayal etmesiyle onu gerçekleştirmesi arasında yetişkinlerin fark edip müdahale edebileceği bir alan vardır. Bu alanı tesadüflere bırakamayız.”

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ÖFKE, TEHDİT SUÇLAMA...

Enstitü Sosyal’in “Akran Zorbalığı Belirtilerini Gözleme ve Önleme Rehberi”ne göre tek bir davranıştan sonuç çıkarmak yerine belirtilerin sıklığına, şiddetine ve sürekliliğine bakılmalı. Şu davranışlar birlikte ve tekrarlayarak görülüyorsa risk ciddiye alınmalı:

Başkalarını küçümseyerek güç ve üstünlük kurmaya çalışma

Öfke, hayal kırıklığı ve yenilgiyi tolere edememe; kolayca tetiklenme

Eşyalara zarar verme, vurma, tekmeleme veya tehdit etme

Verdiği zarardan keyif alma ya da pişmanlık göstermeme

Şiddeti sorun çözme veya saygınlık kazanma yolu olarak görme

Şiddet içerikli oyun, çizim ve konuşmaların giderek artması

Dijital ortamdaki saldırgan davranışları gerçek hayatta taklit etme

Belirli bir çocuğu hedef alma, dışlama ve başkalarını da buna yönlendirme

Sürekli düşmanlık dili kullanma, yakın ilişki kuramama veya sık arkadaş değiştirme

Zararı gizlemek için yalan söyleme, olayı çarpıtma ya da başkasını suçlama

Yetişkinlerin koyduğu sınırlara sürekli ve bilinçli biçimde meydan okuma...

NE YAPILMALI

Davranış yalnızca cezalandırılmamalı; altında yatan duygusal, ailesel ve çevresel nedenler araştırılmalı. Çocukla sakin ve yargılamadan konuşulmalı, maruz kaldığı şiddet içerikleri izlenmeli, aile ile okul arasında düzenli iletişim kurulmalı. Davranışlar şiddetleniyor, tekrarlanıyor ya da gerçek hayatta saldırganlığa dönüşüyorsa süreç bireysel çabayla yürütülmemeli; okulun rehberlik servisi, pedagog veya çocuk ve ergen psikiyatrından destek alınmalı.

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ODASINDA NOTLAR VE SEMBOLLER

TURGUTLU’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, aynı okulun öğrencisi olan saldırgan H.O.’nun geçmişi ve olay öncesine dair bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı. Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

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TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor. Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir akrabasına kendisine zorbalık yapıldığı ve bu nedenle saldırı olayını planladığını söylediği tespit edildi. Ancak yakının bu durumu ciddiye almadığı belirlendi.

Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden fakat tamamlayamayan şüphelinin bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ama okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.

NİHİLİZMİN ETKİSİNDE Mİ...

Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu. Bir defterinde ise siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi. Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yanndan H.O.’nun ilk ifadesi ortaya çıktı. H.O.’nun saldırıyı husumet nedeniyle değil, yurtiçi ve dışında yaşanan geçmişteki olaylardan esinlenerek planladığını söylediği öğrenildi. AA