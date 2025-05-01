Uzmanlar açıkladı: Suçlu olan meyve değil tatlı

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Söylentilerin doğru olmadığını ifade eden Dr. Bektaş Hürriyet’e şunları söyledi:

“Meyveler lif, vitamin ve antioksidan açısından zengindir. Bu özellikleriyle karaciğeri serbest radikallere ve inflamasyona karşı korur. Zararlı olan meyve değil, endüstriyel (mısır şurubu) şeker tüketimidir. Gıda sanayiinde özellikle kola gibi gazlı içecekler, gofret, şeker, kek ve şekerli hazır tatlılarda yaygın olarak kullanılan mısırdan üretilen, yüksek früktozlu mısır şurubu (YFMŞ), karaciğere ilave yük bindiriyor. Bu karaciğer üzerinde gerçek bir tehdittir. Meyvede doğal şeker olarak bulunan früktoz, meyvenin lifli yapı matrisinde yer aldığı için, sindirimi yavaştır. Bu nedenle karaciğer üzerinde ani bir yük oluşturmaz. Hatta 2024’te yayımlanan bir çalışma, elma ve muz gibi meyvelerin düzenli tüketiminin, kan yağları yüksek bireylerde, karaciğer yağlanmasını azalttığını ve ölüm riskini anlamlı şekilde düşürdüğünü ortaya koydu.

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‘ÇEŞİTLİLİK VE DENGE ÖNEMLİ’

Meyvenin aç veya tok karnına tüketilmesi de bilimsel olarak anlamlı bir fark yaratmıyor. Zamanlama değil, çeşitlilik ve denge önemli. Sağlıklı bireyler meyveyi günün herhangi bir saatinde belli miktarda rahatlıkla tüketebilirler. Ancak meyve ağırlıklı beslenen bireylerde karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülmese de uzun vadede bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin oluştuğu belirlendi. Bu nedenle dengeli beslenmek çok daha doğru olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlıklı bireylerin günde en az 400 gram meyve-sebze tüketmelerini öneriyor. Bu öneri, başta karaciğer olmak üzere, bağırsak mikrobiyotasına ve antioksidan ve fitokimyasal alımı açısından vücuda birçok fayda sağlıyor.”