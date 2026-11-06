Uzmanlar açıkladı: 30 bin hasta nakil bekliyor

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İstanbul’da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Medical Park Göztepe Hastanesi Organ Nakli Merkezi Direktörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balcı, organ bağışı bekleyen hastaların sayısının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek olduğunu söyledi. Dünyada yapılması gereken organ nakillerinin yaklaşık 10’da birinin gerçekleştirilebildiğini belirten Balcı, Türkiye’nin bu konuda daha avantajlı bir konumda olduğunu ancak organ bağışının istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade etti.

'İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL'

Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli bekleme listesinde bulunduğunu söyleyen Balcı, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çok önemli bir hafta. Ülkemizde 30 binden fazla karaciğer, böbrek, kalp ve diğer organların naklini bekleyen hastalarımız var. Bu hastalarımız için hayat kurtarıcı tedavi, organ bağışından gelen organlardır. Ancak organ bağışları ne yazık ki ülkemizde istediğimiz seviyede değil" dedi.

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Nakil bekleyen hastaların büyük bölümünü böbrek nakli bekleyenlerin oluşturduğunu, bunu karaciğer nakli bekleyenlerin izlediğini belirten Balcı, kalp ve diğer organların naklini bekleyen hastaların da olduğunu söyledi.

‘HAYATA ÇOK HIZLI DÖNDÜM’

Kadavradan karaciğer nakli olan 49 yaşındaki Mine İlkerengil, 29 Ocak 2026’da nakil olduğunu belirterek hastalık ve bekleme sürecini anlattı. İlkerengil yaklaşık üç yıl nakil bekleme listesinde kaldığını, haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi.

Nakilden kısa süre sonra günlük hayatına döndüğünü belirten İlkerengil, “Bir hafta içinde hastaneden taburcu oldum. Üçüncü ayımda konsere gittim. Beşinci ayımda ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ filminde, organ bağışını anlattığı için benim gibi olanlara destek olmak amacıyla diğer nakil arkadaşlarımla küçük roller aldık. Hayata dönüşüm hızlı oldu. Yepyeni bir hayatım oldu” dedi.

53 yaşındaki İbrahim Çay ise karaciğer rahatsızlığı nedeniyle nakil olması gerektiğini ancak uygun verici bulmakta zorlandıklarını söyledi. Bunun üzerine, kardeşi ve kuzeninden alınan karaciğer parçalarıyla ikili karaciğer nakli gerçekleştirildiğini belirten Çay, “Uygun karaciğer bulamadık. Kardeşimden ve kuzenimden alınan karaciğer parçalarıyla ameliyatım gerçekleştirildi. Dokuzuncu ayımdayım. Ameliyattan sonra hayat standartlarım çok daha iyi oldu. Sağlığıma kavuştum” diye konuştu.