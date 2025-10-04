×
Uzmanlar ‘3 yılda mezuniyet’i yorumladı: Yoğun tempo ve motivasyon ister

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#ABD#YÖK
Uzmanlar ‘3 yılda mezuniyet’i yorumladı: Yoğun tempo ve motivasyon ister
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılacak yeni değişikliklerle başarılı öğrenciler lisans eğitimini 3 yılda tamamlayabilecek.

Avrupa ve ABD’de örnekleri bulunan bu uygulama, öğrenciler için birçok avantaj sağlayacak. Ancak uzmanlara göre uygulamanın nasıl hayata geçirileceği önemli...

DOĞRU PLANLAMA ŞART

- Prof. Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi): “Bu düzenlemeyle öğrenciler, eğitimlerini daha kısa sürede tamamlayarak iş hayatına daha erken katılabilecek, ülke ekonomisine genç yaşta katkı sunabilecek. Lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanmasını öngören uygulama doğru planlama ve güçlü kalite güvencesiyle yükseköğretimde olumlu bir dönüşüm yaratılabilir.”

AKADEMİK STRES ARTABİLİR

- Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin (Ege Üniversitesi): “Üç yılda mezuniyet, bireysel ve toplumsal fayda açısından dikkate değer. Ancak öğrenciler bu kararı alırken akademik hedefleri ile kişisel gelişim ihtiyaçlarını dikkatle dengelemeli. Bu nedenle disiplinli, hedef odaklı öğrenciler için cazip bir fırsat olsa da yoğun bir tempo ve güçlü motivasyon gerekiyor. Diğer yandan öğrenciler yoğun ders programları nedeniyle artan akademik stresle karşılaşabilir.”

BU BİR DEVRİM OLABİLİR

- Prof. Dr. Uğur Sak (Anadolu Üniversitesi): “ABD’de uzun süredir üstün başarılı öğrenciler için esnek mezuniyet yolları uygulanıyor. Öğrenciler lisede aldıkları AP veya IB dersleri ile üniversitede bir yıl öne geçebiliyor. Türkiye’de de bu uygulamaya gidilebilir. Eğer YÖK’ün üzerinde çalıştığı bu düzenleme, ABD ve Avrupa’daki iyi örneklerden esinlenerek Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanırsa; yükseköğretim sisteminde kaliteyi artıracak bir devrim olabilir.”

#Avrupa#ABD#YÖK

