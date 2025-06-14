Uzmanından yaz uyarısı: Güneş migreni tetikliyor

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Yaz aylarının migren ağrılarını tetiklediğine dikkat çeken Doç. Dr. Musa Öztürk, şu uyarılarda bulundu:

EN ÇOK GENÇ KADINLARDA...

“Her 5 kadından ve her 10 erkekten birinde migren var. Migren ağrısının oluşturduğu engellilik, nörolojik hastalıklarda, özellikle genç kadın nüfusta ikinci sırada. Migreni sadece bir ağrı olarak düşünmemek, bir belirtiler kombinasyonu olarak düşünmek gerekiyor. Halsizlik, yorgunluk, kabızlık, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle başlıyor.

BOL SIVI VE MEYVE TÜKETİN

Mevsim geçişlerinde migren atakları artıyor. Özellikle yaz mevsiminde ciddi bir artış oluyor. Çünkü sıvı kaybı, parlak güneş ışığı, sıcaktan klimalı ortama ani geçiş, günlerin uzaması nedeniyle uyku düzeninde bozulma migreni tetikliyor. Bu nedenle vatandaşlara, bol sıvı, sebze ve meyve tüketmelerini, uygun bir güneş gözlüğü kullanmalarını, sıcaktan soğuğa ani geçişler yapmamalarını, uyku düzenini korumaya çalışmalarını, fiziksel aktivitelerini 11.00-16.00 arası yapmamalarını öneriyorum. Fiziksel stres, ağrı başlatıcı bir faktör olabiliyor.

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BU YİYECEKLERE DİKKAT

Yaz geldiğinde piknik sezonu da açılıyor. Burada tüketilen, sucuk, salam, sosis, turşu gibi yiyecekler de bazı kişilerde migreni tetikleyebiliyor. Migreni tetikleyen yiyecekler ve unsurlar var. Tabi bunlar tamamen kişisel farklılık gösteriyor. Listede yer alanlar arasında, stres, açlık, yüksek ses, uykusuzluk, yorgunluk, parlak ışık, adet dönemleri, keskin kokular, fazla uyumak, hava değişikliği, başa ani darbe, sigara, yüksek rakım, bazı ilaçlar, yağlı yiyecekler, çiğ soğan-sarımsak, çay, kahve, kola, alkol çikolata, soğuk yiyecekler, mayalı yiyecekler, fındık, fıstık, eski peynir, süt, salam, sosis, portakal, limon, vanilya bulunuyor.”

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AŞIRI İLAÇ ZARARLI

“Migreni tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmuyor. Migren aşıları da hastalığı hafifletmeye yönelik bir tedavidir. Boyun bölümüne uygulanan iğneler, botoks tedavileri kişinin yaşam kalitesini yükseltiyor. Ancak bu tedaviler de sadece nörologlar tarafından yapılmalı. Ayda 10’dan fazla migrene özgü ilaçlar ya da 15’ten fazla ağrı kesici ilaç içen kişiler mutlaka migren önleyici tedavi görmeliler. Aksi halde fazla içilen ağrı kesiciler ‘ilaç aşırı kullanım başağrısı’ oluşturur.”