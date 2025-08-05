Uzmanından ‘susuz yaz’ uyarısı! Kuraklık göçleri kapıda

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Yaklaşık 2 aydır yağmur yüzünü göstermiyor. Aşırı sıcak geçen yaz ayları, ülke genelinde su sıkıntılarına neden oldu. Su sorunu yaşayan illerden Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklıkla ilgili çarpıcı rakamlar verdi ve önemli uyarılarda bulundu:

PİRİNÇ EKİLEMEDİ, AYÇİÇEKLERİ SOLDU

“Geçen günlerde Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında bir rapor yayınladı. ‘2023 ve 2025 Yılları Arasında Dünya Çapında Kuraklık Sıcak Noktaları’ diye. Orada bütün dünyada kuraklığın bu yıl önemli bir sorun olduğunun altı çiziliyor. Türkiye’nin topraklarının, tarım arazilerinin yüzde 88’inin kuraklık ve çölleşme riski altında olduğu söyleniyor. Bu yıl yaşanan kuraklığın da geçen yıllardaki yağışın azalması ile beraber dramatik hale geldiğini söylüyor rapor. Bunun sonuçlarını görüyoruz; tarımsal ürünlerde azalma var, özellikle bazı bölgelerde pirinç ekimi yapılamadı. Ayçiçeği tarlalarından ürün alınamadı.

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TRAKYA’DA YAĞIŞLAR YÜZDE 40 AZALDI

2023 yılının Temmuz ayında dünya, en sıcak gününü yaşadı. Aynı zamanda Türkiye’de ortalama uzun dönemde yağışların yüzde 6 azaldığını kaydediyor rapor. Ama bu bölgeler arasında bir farklık oluşturuyor. Marmara Bölgesi’ne geldiğiniz zaman geçen sene yağışların yüzde 25 oranında azaldığı ifade ediliyor. Raporda,‘Trakya ve Edirne ili yüzde 40’larda yağış azalması yaşadı’ diye geçiyor. Etkin bir su yönetimi yapılmadığı sürece, su kaynakları üzerinde bu kadar baskı varken, bunu hoyratça kullanmaya devam ettiğimiz sürece, toprağın tarımsal kuraklıktan hidrolik kuraklığa doğru bir geçişi olacak. Hidrolik kuraklıktan da sosyal ve ekonomik olarak toplumsal yapımızı etkileyen kuraklık sonuçları ile karşı karşıya kalacağız. Kuraklık göçleri diye bir kavram var, bunu bu ülkede yaşayacağız belki bundan sonra.”

5 ADIMDA ÇÖZÜM YOLLARI

Prof. Dr. Tecer, kuraklıkla mücadele konusunda şu önerilerde bulundu:

1-VAHŞİ SULAMA BİTİRİLMELİ: Tarım teknolojilerimizin yenilenmesi, daha verimli su kullanan, vahşi sulamadan vazgeçen, yağmurlama ve damlama sulamanın bir an önce hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.

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2-ZİNCİR TEDBİRLER ALINMALI: Etkin su yönetiminin ortaya konulması lazım. Bu hem kamu kurum kuruluşları ile hem de suyla alakalı bütün sektörlerle alınması gereken büyük zincir tedbirleri gerektiriyor.

3-SU TASARRUFU HAYAT TARZI OLMALI: Bireysel olarak da bu kuraklığın etkisini, sonuçlarını yaşayacağımız için bunu ortadan kaldırabilecek yöntemlere ve hayat biçimine dönüştürmeliyiz. Suyu yaşantımızın bütün alanında tasarruflu olarak kullanmamız gerekiyor.

4-SANAYİDEKİ SU GERİ KAZANILMALI: Sanayicinin de kullandığı suyu arıtarak ya da arıtmadan deşarj etme lüksü yok. Bu suların geri kazanılarak tekrar sistemde ve süreçte kullanılması lazım.

5-YAĞMUR HASADI YAPILMALI: Yağmur hasadı konusunda özel çalışmalara ihtiyaç var bu bölgede. Yağan yağmurların toplanıp belirli arıtma kademelerinden geçtikten sonra sulama suyu olarak, proses suyu olarak tekrar kullanılması büyük önem arz ediyor.

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İZMİR’DE BARAJLAR BOŞALIYOR

GECELERİ SULAR KESİLECEK

İZMİR’de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşüyor. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için tedbirler artırılıyor. Çeşme ilçesinde 26 Temmuz’dan beri uygulanan su kesintisi, 6 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla kent genelinde saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde yapılacağı henüz bilinmiyor, önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Öte yandan İzmir’de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketiliyor. Kentin içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı’nda geçen yıl yüzde 22.71 olan su seviyesi dün yüzde 8.21’e kadar düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 21.26 olan su miktarı dün itibarıyla yüzde 2.94’e seviyesine geriledi. Güzelhisar Barajı’nda geçen yıl yüzde 74.6 olan su seviyesi bu yıl yüzde 57.67 oldu. Balçova Barajı’nda geçen yıl yüzde 49.17 su seviyesi bu yıl yüzde 28.25 olarak kaydedildi. Ürkmez Barajı’nda geçen yıl yüzde 31.22 olan su seviyesi bu yıl 11.04’e düştü. Geçen yıl yüzde 6.23 su seviyesi olan Gördes Barajı’nda ise bu sene hiç su kalmadı.