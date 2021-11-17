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Uzmanından 'Kovid-19 aşısı gebeliği olumsuz etkilemiyor' açıklaması

#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Hamilelik
Uzmanından Kovid-19 aşısı gebeliği olumsuz etkilemiyor açıklaması

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların gebe kalmayı engellemediğini bildirdi. Işık, "Aşı kesinlikle gebe kalmayı engellemez ama Kovid-19 hastalığının kendisi engeller. Aşı yumurtalık rezervini düşürmez ama hastalığın kendisi buna etkili olabilir. Aşı sperm sayısını düşürmez ama hastalığın kendisi sperm sayısını düşürebilir" dedi.

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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 9. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Işık, AA muhabirine, salgından kurtulmanın en önemli unsurun aşı olduğunu söyledi.

Gebelere de aşı olmaları çağrısında bulunan Işık, aşının gebeliği olumsuz etkilemediğini vurguladı.

Gebelik sırasında ya da öncesinde anne adaylarının aşı olabileceklerini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Net mesajlar vermek gerekirse, aşı kesinlikle gebe kalmayı engellemez ama Kovid-19 hastalığının kendisi engeller. Aşı yumurtalık rezervini düşürmez ama hastalığın kendisi buna etkili olabilir. Aşı sperm sayısını düşürmez ama hastalığın kendisi sperm sayısını düşürebilir. Kısacası hastalığı geçirmeye riske atmanız, aslında o korktuğunuz şeyleri yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Aşıyla ilgili net veriler elimizde. Korktuğunuz konular hakkında hiçbir şey yapmıyor."

Işık, yaklaşık 2 yıldır dünyanın salgınla mücadele ettiğini anımsatarak, bu süreçte gerek hastalık gerekse geliştirilen aşılarla ilgili yüzbinlerce veri toplandığını anlattı.

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Hastalığa karşı aşıların çok güvenli olduğunu ifade eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sırasında kaybettiğimiz gencecik anneleri ve bebeklerini aslında kaybetmemeliydik. Ama şu andan itibaren bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Lütfen aşılarınızı tamamlayın. Gebelikte aşılarınızı son 3 aya bırakmayın. Çünkü 3 ayın içerisinde tamamlanmamış aşıyla bir hastalık geçirme ihtimaliniz, ağır geçirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşündürür. O nedenle lütfen 2 doz aşınızı son 3 aydan önce tamamlamış olun."

"AŞINIZI İLK 3 AYDA DA YAPTIRABİLİRSİNİZ"

Prof. Dr. Işık, gebeliğin başlangıç sürecinde ise aşının rahatlıkla yapılabileceğini vurguladı.

Gebeliğin ilk 3 ayında farklı nedenler nedeniyle düşükler, kayıplar yaşanabildiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Doğal gebeliklerde aşı yaptırın ya da yaptırmayın her 5 gebelikten biri düşükle sonuçlanıyor. Tüp bebekle çocuk sahibi olmak isteyen annelere verdiğimiz infertilite tedavisi gibi durumlarda da düşükler 4 gebelikte 1 ya da 5 gebelikte 1 gözüküyor. O nedenle ilk 3 ayda aşı yapıldığında sanki bununla ilişkilendirilebilirmiş gibi bir endişe olduğu için başlangıçta, 'İlk 3 aydan sonra yaptırın' demiştik. Ama artık anne ölümlerini, hatta düşüklerin daha da arttığını düşünerek ilk 3 ayda da yaptırabilirsiniz diyoruz."

Ahmet Zeki Işık, emziren annelerin de rahatlıkla aşı yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.

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#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Hamilelik

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