Uzmanından korkutan 'kuraklık' uyarısı: Her sene durum kötüye gidiyor

Son yıllarda artan iklim değişikliği etkileri Türkiye'nin büyük bir bölümünde hissedilirken bu sene kuraklık hat safhaya ulaştı. Özellikle Bursa'da barajların kurumasıyla kuraklık sonucu yaşanabilecek senaryolar gündeme geldi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Türkiye'de bazı iller önümüzdeki yıllarda içme suyunun tamamen tükeneceği ‘Sıfır Günü Kuraklığı' riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Araştırmada Adana ve Mersin'in 2030, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050 yılına kadar bu tabloyla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Bazı uzmanlar Türkiye'de bu sene ‘Kara kışın geçeceğini söylerken özellikle Çukurova bölgesinde bu durumun pek gerçekleşmesi yakın gelecekte gözükmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz hafta bir miktar yağış alan Adana'da hava sıcaklığının yeniden 28 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Başıbüyük, meteorolojik verilerin pek iç açıcı olmadığını anlatarak, "Güney Kore'deki araştırmayı çok ciddi anlamda incelemedim ancak meteorolojik veriler ortada. Adana için hangi senaryo üzerinden bu yorum yapılmış bilemiyoruz. Ancak vatandaşlarımız son 10-20 yılda hatırladıkları derelere, çaylara, akarsulara bakıp artık hiçbirinin akmadığını gözlemleyebilirler. Dağlarda çıkan pınarlar artık yok. Çünkü yeterli kar yağışı yok ve hava sıcak. Bazı dönemlerde kar yağışı oluyor ancak kar yağdıktan sonra ise gelen sıcak hava dalgası, kar sularının yer altı sularını beslemesine imkan sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılların geçmiş yıllara oranla daha kurak geçeceğini aktaran Prof. Dr. Başıbüyük, "Bölgemizde Toros dağları aldığı kar yağışlarıyla su kaynaklarımızı besliyor. Bu sene ‘Kara kış' geçecek yorumları yapılıyor ancak gelecek senelerde durum daha kötü olacak. Çünkü meteorolojik veriler her sene, bir önceki seneye oranla daha kötüye gittiğini görüyoruz. Bizim karşılaşacağımız kuraklık ve birçok senaryoya önceden hazır olmamız lazım. Ortaya çıkacak ve çıkması muhtemel yeni durumlara kendisini hazır hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Adana başta olmak üzere sıcaklık ile mücadele eden illerde çalışanların da dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Başıbüyük, daha sonra şunları söyledi:

"Adana gibi sıcak olan ve yüksek rutubeti olan illerde çalışanlar için bazı hususlara dikkat edilmeli. Bu sıcak hava dalgaları iş güvenliği açısından ciddi bir problem. Maalesef iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı önlemlerimiz yok. Hissedilen sıcaklığın 60 dereceyi aştığı zamanlarda gerek tarla, gerekse inşaatlarda insanları çalıştırıyoruz. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım. Çünkü sıcak hava dalgası en fazla can kaybına neden olan meteorolojik afetlerin başında geliyor."