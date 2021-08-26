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Haber Giriş: 26.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Uzmanından Covid-22 uyarısı: Covid 22 nedir?

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Uzmanından Covid-22 uyarısı: Covid 22 nedir?
Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Fakat Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce Covid-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs varyantlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Peki, Covid- 22 nedir?

İngiliz Prof. Dr. Sai Reddy, 'COVID-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Reddy,'Covid-22' adını verdiği varyantla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız."

 İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir 'süper varyant'ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yapmıştı. 

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