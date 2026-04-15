Uzmanı uyardı: Sadece 6 saniyeniz var

Haberin Devamı

Düzce'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer eğitiminde, etkili öz geçmiş (CV) hazırlamanın ve iş mülakatlarının püf noktaları anlatıldı. Ayrıca eğitimde, işverenlerin bir öz geçmişi incelemek için ortalama 6 saniye ayırdığı belirtilerek doğru hazırlığın önemi vurgulandı.

Düzce Belediyesi iştiraklerinden BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren İş Kulübü, istihdama katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezinin talebi üzerine kampüste öğrencilerle bir araya gelen uzmanlar, iş bulma ve kariyer planlama süreçlerine ilişkin detaylı bilgi verdi.

Eğitimde gençlere; doğru CV doldurma, mezuniyet sonrası izlenecek adımlar, doğru iş arama yöntemleri ve mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Haberin Devamı

"KRİTİK SÜRE 6 SANİYE"

Programda konuşan Düzce İş Kulübü İş ve Meslek Uzmanı Melike Kelav, temel hedeflerinin "doğru işe doğru insanı yerleştirmek" olduğunu belirtti. Öğrencilere profesyonel bir öz geçmişin nasıl olması gerektiğini anlatan Kelav, "CV'nizi hazırladınız ve bir insan kaynakları (İK) uzmanı bunu inceliyor. Burada sizin maksimum 6 saniyelik süreniz var. Bu 6 saniyelik süre, sizin bu işe uygun olup olmadığınızı belirleyen kritik süredir" ifadelerini kullanarak ilk izlenimin önemine dikkati çekti.

Etkinlikte ayrıca, Düzce Belediyesi ve BelKA A.Ş.'nin istihdama yönelik hayata geçirdiği projeler hakkında öğrencilere sunum yapıldı.