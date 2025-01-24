Uzmanı anlattı: Yangın merdiveni nasıl yanmaz

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- “20 metreye kadar yüksekliklerde dış merdiven daha kullanışlı ve kaçması daha basit oluyor. 20 metrenin yukarısına çıktığınızda yükseklik arttığı için iç merdiven daha kullanışlı hale geliyor.

- Ülkemizde çok fazla uygulandığını görmedim ama ‘basınçlandırma sisteminin’ olması gerekiyor. İçerideki havanın baca etkisi yaratıp alevlenmesini engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisi yapması engellenerek, buralara alevin sarması engellenir. Dolayısıyla alev büyümez. Bu sistemin olmadığı yerlerde aynı mangal alevi gibi, soba bacası gibi parlamayı sağlayacak, alevlendirmeler oluyor. Bu da yangının büyümesine sebebiyet veriyor.

- Eğer dışarıdan bir hava verseydik, merdiven boşluğuna biz temiz havayı doldurduğumuz için katlardaki pis hava merdiven boşluğuna girmeyecekti. Hem alevi hızlandırmayacak hem de kaçış noktasında insanlara temiz hava sağlamış olacaktı.

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Grand Kartal’ın yangın merdiveni alevler içinde kalmış.

- Zaten dikkat edersek bu yangın merdivenleri kapılarında, biz bunu emniyet sebebiyle düşünürüz, kapı peşimize kapanır. Bunun bir sebebi de budur, içeriden havayı merdiven boşluğuna sokmamak. Siz merdiven boşluğuna yanmış bölmeden ne kadar az hava sokarsanız, o kadar da alevi boğmuş olursunuz. Yanmayı, parlamayı engellemiş olursunuz.

- Depoların, kirli çamaşır odalarının kaçış noktalarının uzağında olması lazım. Birden fazla merdiven sistemi kurulması ve merdivene ulaşılacak yolların yanmaya müsait olmayan materyallerle kaplanması lazım ki insanlar oraya ulaşabilsinler. Oteli yapıyoruz, yere halı döşüyoruz ama halı yandığı için kaçış noktasına ulaşamıyoruz.”

EV ÖNLEMLERİ... TÜLLER ÇOK YANICIDIR

Yangın öncesi alınabilecek önlemler ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Erol Bina, şöyle konuştu:

- “Tüller çok yanıcı maddelerdir. Özellikle mutfaklarda, ocakların olduğu noktalarda tül kullanılması, yangın anında alevlenmesine ve hızlı yayılmasına sebebiyet verir. Biz ateşin olduğu noktalarda, ateşin hemen alevlendiremeyeceği daha geç tutuşabilecek materyallerin olmasını tavsiye ederiz. Alev her zaman tehlikedir. İnsanlarımız çok dikkat etsin. Evden çıkma durumu yoksa evde en az yanacak nokta neresidir, banyo. Suyun olduğu nokta, buraya sığınabilir. Yanmadan uzak bir noktada, dışarıdan temiz hava alabileceği bir yer varsa oraya kaçabilir. Hiçbirini yapamıyorsa itfaiyemiz müdahale edene kadar ıslak bir havluyla ağzını kapatıp kendine temiz hava sağlayabilir. Herkes evinde yangın tüpü bulundursun isterim.”