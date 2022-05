Uzman psikologdan yardım çığlığı: Annem psikolojimi bozdu, beni kurtarın

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre psikolog ve diyetisyen Bilkan Y., annesi M.Y. ile uzun süredir sorunlar yaşıyordu. İddiaya göre Bilkan Y., alkol problemi yaşayan annesini bu bağımlılıktan kurtarmak için büyük mücade verdi. Ancak başarılı olamadı. Sürekli olarak kızı Bilkan Y.’ye hakaret, tehdit, nefret ve şiddet içerikli mesajlar atan anne M.Y., kızının sosyal ve iş çevresindeki arkadaşlarına da mesajlar atıyordu. Sürekli kızı hakkında kötü ithamlarda bulunan M.Y., daha da ileri giderek, intihar edeceğini söyledi ve kızından sürekli para istedi.

‘CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE’

M.Y., kızı Bilkan Y.’ye sürekli “Ölmelisin, hak etmiyorsun bu hayatı”, “İkimiz de öleceğiz, ben ölürsem seni de öldüreceğim bunu bil”, “Tuvalete giderken uyandığında hep peşinde olacağım, ölsen bile gram gözyaşı akıtmam senin gibi nanköre” şeklinde mesajlar atıyordu.

Bilkan Y., öz annesinin sürekli kendisine gönderdiği tehdit, hakaret ve nefret içerikli mesajları önlemek için telefon numarasını engelledi. Ancak M.Y., bu defa başka bir telefondan kızına yine aynı içerikli mesajlar göndermeye devam etti. M.Y.’nin bu defa kızının arkadaş ve iş çevresine kötülediğinin anlatıldığı dilekçede, “Maaş kartı dahi annesinde olan, sürekli annesi tarafından tehdit edilen müvekkil, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Annesinin hakaret ve tehdit içeren mesajları ve aramaları nedeniyle psikolojik çöküntü yaşayan müvekkilin can güvenliği tehlikededir. Müvekkilin psikolojik ve ekonomik şiddetin yanında fiziksel şiddete maruz kalmasının önlenmesi için tedbir talep ediyoruz” denildi. Talebi haklı bulan mahkeme, anne M.Y.’nin 2 ay süreyle öz kızı Bilkan Y.’ye yaklaşmamasına karar verdi.