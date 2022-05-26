Uzman öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru takvimi

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Uzman öğretmenlik başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de yine uzman öğretmenlik eğitimleriyle aynı tarihte 18 Temmuz'da başlayacak. Eğitim programları için başvurular 1 Haziran’dan itibaren alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

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Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.