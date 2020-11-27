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Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzman öğrenci kararı

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Uzman öğrenci kararı
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Tıpta ve diş hekimliğinde öğrenim gören uzmanlık öğrencileri ancak olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre, uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görev alabilecek. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak. Belirtilen haller nedeniyle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.

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