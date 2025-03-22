Uzman isimden uyarı: Bodrum'da yaz ortasına kadar yetecek su var

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu sağlayan ve geçen yıl mart ayında su seviyesi yüzde 16 civarında olan Mumcular Barajı'nda, bu yılın aynı dönemde su seviyesi yükseldi. Mumcular'da su seviyesi, yüzde 35 civarında seyrediyor. Geçen yılın mart ayında su seviyesi yüzde 58 civarında olan Geyikli Barajı'nda ise düşüş yaşandı. Geyikli Barajı'nda bu yılın aynı döneminde su seviyesi, yüzde 50 oldu.

'SU SEVİYESİ GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Dünya genelinde küresel sıcaklık artışları devam ediyor. Buna bağlı olarak 2025 Şubat ayı da kayıtlardaki en sıcak şubat ayı olarak yerini aldı. Dünya genelinde ekstrem artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede de ciddi kuraklık söz konusu ancak aralık ayında gelen yağışlarla beraber bu bölgede rezervuarlardaki su seviyesi oldukça yükselmişti. Şubat ve mart aylarındaki yağışlarda ciddi anlamda bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak rezervuarlardaki su seviyesi de yavaş yavaş geri çekilmeye başlamış durumda" dedi.

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'2 BAHARDA DA BU İŞ BİTİRİLEMEDİ'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan 2 önemli baraj söz konusu. Geyik Barajı'nda yüzde 50'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 35'ler civarında bir doluluk var. Barajlardaki su seviyesi bakımdan geçtiğimiz yıllara göre daha iyi durumdayız. Bu ise yazın ortasına kadar yetecek suyumuz olduğunu gösteriyor. Milas'a içme ve sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 60'ların üzerinde. Bu anlamda Bodrum'a su sağlama noktasında yeterli miktarda su olduğu gözüküyor. Şehre su sağlamada hala zorluklar yaşıyoruz. Bunun en önemli sebebi, kayıplar ve kaçaklardır. Bununla beraber işletmede ciddi zorluklar olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz sonbahar ayında kayıp kaçakların önüne geçebilmek için Bodrum'un alt yapısına ciddi anlamda yatırım yapılarak su sorunun çözüleceği ifade edilmişti. Mart ayında bu işin biteceği söylenmişti ancak 2 baharda da bu iş bitirilemedi. Görünen o ki Bodrum'un su sorunu başka bahara kaldığı görünüyor" diye konuştu.

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'PROJELERE BAŞLANMIŞ DEĞİL'

Su sorunu ile ilgili gündemde olan projeleri değerlendiren Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'a içme suyu temini ile ilgili yetkililerce yapılan açıklamalar takip edildiğinde bu konuda kafaların oldukça karışık olduğu gözüküyor. Öncelikli sorun, kayıp kaçağın yüzde 20'ler ve daha aşağıda olduğuydu. Geldiğimiz noktada yüzde 50'lerin üzerinde bir kayıp kaçak olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan içme suyu temini noktasında farklı kaynaklardan özellikle Ekinambarı'nda ve sonrasında Turgutreis'ten deniz suyu temini yoluna gidileceği ifade edilmişti. Bunların da mart ayı itibarıyla bitirileceği öngörülüyordu. Geldiğimiz noktada projeler başlamış değil. Yer altı sularından içme suyu temin edileceği ifade edilmişti. Ama burada yer altı suları oldukça düşük durumda. Bizim gerçek anlamda suyun sürekliliğini sağlayabilmemiz için karasal su kaynaklarının bu gölgeye sürekliliğini sağlamamız lazım" dedi.

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'ENERJİ AÇIĞI ORTAYA ÇIKACAK'

Doç. Dr. Özçelik, "Milas Barajı'nın kapasitesi ancak Milas'ın sulama suyunu karşılayacak kadar. Hem Milas'a hem de Bodrum'a içme suyu verilmesi durumunda buradaki çiftçilerimiz de toplam sulayacakları alanın ancak üçte biri kadarını sulayabilecekler. Deniz suyu arıtma sistemleri oldukça maliyetli sistemler. Eğer toplamdaki su arzının onda birini geçmesi durumunda Bodrum'daki su faturaları oldukça yukarı çıkacak. Hatta diğer ilçeler de Bodrum'daki su faturalarının maliyetini karşılamak zorunda kalacaklar. Diğer taraftan arıtmanın da getireceği ilave enerji maliyetleri söz konusu olacak. Bir taraftan termik santralinin suyu ve Bodrum'un içme suyu arasındaki problem çözülememişken, diğer taraftan enerji açığı ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçilerek bu sorunların çözülmesini umuyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü'nü özellikle tatlı su kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında 1993'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan bir gün. Bu vesileyle kısa zamanda hem bu bölgenin hem ülkemizin su kaynaklarını en etkili şekilde kullanmamızı ümit ediyoruz" diye konuştu.