Uzman isimden 'alüminyum fosfit' açıklaması: 'Bir kimyasal silahtır! Tüm gelişmiş ülkelerde yasak'

Fatih'te baba Servet Böcek, anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ailenin kaldığı odanın alt katında tahtakurusuna karşı ilaçlama yapıldığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

'KİMYASAL SİLAH OLARAK KULLANILMASI BİLE YASAKLANMIŞ BİR GAZDIR'

Alüminyum Fosfitin tehlikelerinden bahseden Halk Sağlığı Uzmanı Özkan Kaan Karadağ, "Alüminyum fosfit kimyasal bir madde ve orada reaksiyona girmesi kolay bir kimyasal madde. Havadaki nem dahil olmak üzere reaksiyona girer ve fosgen gazını ortaya çıkarır. Asıl zehirli etken fosgen gazıdır. Birçok insan için fosgen gazı tanıdık bir isimdir. Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanılan bir gazdır, fosgen gazı. O uygulamadan sonra hatta o kadar tehlikeli ve insanlık dışı görülmüştür ki yasaklanmış bir gazdır. Kimyasal silah olarak kullanılması bile yasaklanmış bir gazdır. Ondan sonraki savaşlarda kullanılmadığı varsayılır. Bu kadar tehlikeli bir kimyasal maddenin evlerdeki kullanımı ya da iş yerlerindeki kullanımı kontrol altına alınabilir değildir. Bu nedenle kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'YAŞAM ALANLARINDA KULLANILMASI HATALI BİR UYGULAMADIR'

İnsanların yaşam alanında kullanılması kesinlikle hatalı bir uygulamadır diyen Özkan Kaan Karadağ, "Bu malzemenin uygulandığı birkaç alan var. Örneğin gıda depoları gibi ya da ambarlar gibi, hububat ambarları gibi. Bu malzeme buralarda uygulanırken 150 metrelik bir güvenlik çemberi kurulur ve kontrol altında uygulanır. Tam giyimli personeller tarafından uygulama gerçekleştirilir. Uygulama belirli bir süre yapıldıktan sonra da yine tam giyimli insanlar tarafından havalandırma gerçekleştirilir. Sonrasında alanda ölçümler yapılır. 0,1 ppm'in altına indiğinde ancak alana geri dönüş sağlanabilir. Kimyasal silah olarak 4 ppm'in üstünde şiddetli akciğer sorunlarına yol açar. Koku hissi, 4 ppm'in üstünde duyulur ve gene 4 ppm'in üstünde yanma hissi de alırsınız. Bunlar bir taraftan da alarm görevi görür. Ancak 2 ppm gibi bir rakamda bu kimyasal madde hissedilemez, solunur ve zarar verir. Böcek ailesinde olan da muhtemelen çok benzer bir durum. Eğer o iş yerinde, otelde alüminyum fosfitle ilaçlama yapıldıysa başka bir etken aramanın da gereği yoktur. Çünkü 2 ppm'in altındaki yani milyonda 2 birimin altındaki değerlerde fosgen gazı, 2 ila 48 saat içerisinde etki göstermeye başlar ve etkisi de özellikle akciğerlerde ciddi harabiyet ve akciğer ödemi biçiminde gerçekleşir. Ölüme giden yolu da bu açar. Hipoksi, yani oksijensizlik nedeniyle ölümle karşılaşılır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BU MALZEMENİN SATILMASININ SINIRLANDIRILMASI GEREKİR'

Karadağ, “Henüz daha alüminyum fosfit ifade edilmemişti. Onun için varsayımlardan yola çıktık. Çünkü görüntü alüminyum fosfite bağlı fosgen zehirlenmesine çok benziyordu. O uyarımızı iki gün önce gene tekrarladık. Endüstriyel Toksikoloji Derneği'nin ilgisi dediğim gibi 4 yıldır var ve 4 yıldır da bu kimyasal maddenin satışı ve kullanımı dahil olmak üzere sınırlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Sadece özel yetki verilmiş birimlere, özel donanımlı birimlere, özel donanımlı şirketlere ve sadece onlara satımı gerçekleşmeli, sadece onlar tarafından kullanılmalıdır diyoruz. İnsanların yaşam alanlarına yakın bölgelerde, otellerde, yurtlarda, iş yerlerinde böcek ilaçlama ya da herhangi bir ilaçlama için kullanılmayacak bir maddedir. Bir kimyasal silahtır, bir terör silahıdır. Bu malzemenin satılmasının Türkiye'de kesinlikle sınırlandırılması gerekir. Yapılması gereken budur. Bir evde, bir apartmanda bu malzemeyi herhangi bir odada kullanmaya kalkarsanız, o apartmanda sabah kimse uyanmayacaktır. Onun için böyle bir kimyasal madde kesinlikle yaşam alanlarında kullanılmaz" ifadelerini kullandı.

'ALÜMİNYUM FOSFİT TÜM GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YASAK'

Dünya'nın birçok ülkesinde yasaklı ya da kullanım alanının sınırlandırdığını ifade eden İş Sağlığı Bilim Uzmanı Özkan Kaan Karadağ, “Türkiye'de ise gördüğünüz gibi evlerde, insanlar kendi evlerinde bile kullanabilir durumdalar ne yazık ki. Tüm Avrupa ülkeleri, bütün gelişmiş ülkelerin hepsinde yasak. Hatta Uzak Asya dışında, örneğin İran'da yasak değil ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasak, Hindistan'da yasak. Yasağı tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü birisi çıkıp "Hayır, yasak değil" diyebilir. Ciddi biçimde sınırlanmış haldedir. Bu kimyasal madde akciğerlerde ödem görüntüleri, akciğerlerde kanamalar, bir tür zedelenmeler, akciğer iç dokularında zedelenmeler, alveollerde zedelenmelere yol açar. Bu belirtiler örneğin kalp kriziyle de çok uyuşur ya da kalp yetmezliğiyle de çok uyuşur. Yani buna yorulan, kalp yetmezliği ya da kalp krizi denilen birçok vakanın da bu olma olasılığı vardır. Onun için hızlıca önlem almak gerekiyor bu konuda" dedi.