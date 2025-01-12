Uzman isim uyardı: İklimsel afetler devam edecek

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NASA tarafından yapılan analize göre 2024, 20'nci yüzyıl baz dönemine (1951-1980) kıyasla 1,28 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklık artışına ulaşıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, NASA'nın analizini değerlendirdi. Doç. Dr. Özçelik, "NASA, 2024'ü kayıtlardaki en sıcak yıl olarak duyurdu. Sıcaklıklar 1980'lerden itibaren büyük bir artış trendi içerisindeydi. NASA'nın yaptığı analizler ile beraber artışın kararlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. 1850-1890 arasındaki referans döneme göre 1,5 dereceye varan bir sıcaklık artışı söz konusu. Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile sınırlı kalması öngörülen artış değerine erişmiş durumdayız. Bu ise iklimlerdeki değişikliğin dünya üzerinde devam edeceğini bizlere gösteriyor" dedi.

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Dünya genelinde ciddi bir sıcaklık artışı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu ise iklimlerde küresel ölçekte, sonrasında bölgesel ölçekte, daha sonra da yerel ölçekte değişim etkilerini beraberinde getiriyor. Bu etkiler El Nino ve La Nina gibi Büyük Okyanus'u etkileyen sıcaklık artışına yol açan etkilerle birleştirildiği zaman, iklimlerdeki değişimleri daha belirgin bir biçimde hissediyoruz. Akdeniz'de bu yıl içerisinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığını görmüştük. Akdeniz üzerinde İspanya'dan başlamak üzere İtalya, Yunanistan ve ülkemiz kıyılarında su baskınları olmuştu. Yeni yıl sonrası dünyanın çeşitli coğrafyalarında da benzer olumsuz etkileri hep beraber yaşadık" diye konuştu.

'KENTLERİMİZ NE KADAR DAYANIKLIYSA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI O KADAR GÜÇLÜYÜZ'

Doç. Dr. Özçelik, iklimsel olayların doğası gereği birbirlerini tetiklediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Öncesinde sıcak hava dalgası sonrasında buharlaşmanın artması ile selleri ve diğer afetleri beraberinde getiriyor. Bazı bölgelerde de kuraklık etkilerine yol açıyor. Bununla beraber orman yangının meydana gelmesi durumunda bölgeye düşen yağışlar sonrası çevre ve deniz kirliliği oluşuyor, bunun yanı sıra taşkınlar körükleniyor. Yılbaşı sonrasındaki dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde çok ciddi iklimsel olumsuzlukları ve sonuçlarını beraber gördük. Oldukça kurak bir bölge olmasına rağmen Mekke'de su baskınları yaşandı. NASA'nın yayınladığı raporu incelediğimiz zaman sıcaklık artışlarının Kuzey Kutbu etrafında yoğunlaşmış durumda olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın Amerika'nın doğu kesimlerinde, Afrika'nın kuzeyinde Asya'nın da doğu kesimlerinde ciddi anlamda sıcaklık artışı var. Bunlara karşı önlemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kentlerimiz ne kadar dayanıklıysa iklim değişikliği etkilerine karşı o kadar güçlü oluruz. İklimsel afetler devam edecek."