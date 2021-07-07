Uzman isim tek tek anlattı: Bunu yaparsanız 6 bin 224 TL değil 1200 TL ödersiniz

Fulya Soybaş’ın sorularını yanıtlayan vergi konusunda uzman isim Ahmet Karabıyık, ‘Vergi barışı nedir? Kimleri kapsar? Katılabilmenin koşulları neler? Sosyal medya gelirleri vergiye tabii mi? Şahıs ve şirketler için ne zamana kadar, hangi koşullar ile vergi barışı yapılabilir? Kaç taksit de ödeyebilirim? Varlık barışı neyi kapsamakta?’ gibi vergi ve varlık barışına dair konular hakkında merak edilenleri anlattı.

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