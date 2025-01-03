Uzman isim tarih verdi: ‘Kar koridorları’ açılıyor! Ne kadar sürecek? ‘Kutup havası, deniz etkisiyle birlikte yağış ihtimalini artırıyor’

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Aralık ayının soğuk ve yağışlı günleri, yurt genelinde etkisini sürdürdü. Ancak yeni yılın ilk haftasına girdiğimizde, beklenen kar yağışının gelmemesi ve güneşin sıcak yüzünü göstermesi, kış mevsiminde alışılmışın dışında bir durum yarattı.



Son hava durumu tahminlerine göre ise Ege kıyılarında parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma, don, pus ve sis olayları görülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre de hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak. Ancak pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların Türkiye genelinde yayılması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yurt genelinde kar yağışı da gündeme gelecek…

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Peki bu durum uzun sürecek mi?

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde kar yağacak mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile konuştuk.





‘SİBİRYA VE BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVA KAR KORİDORLARININ AÇILMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR’

Geçen sene ülkemizde kapalı olan kar koridorlarının bu kış açıldığı üzerinde duruluyor. Tahminlere göre zaman zaman doğrudan Sibirya’dan zaman zaman ise Balkanlar üzerinden ülkemize soğuk ve kar yağışı hava dalgalarının gelmesi tahmin ediliyor. Peki bu ne kadar doğru?

Bu soruma Dr. Güven Özdemir, “Meteorolojik tahminlere göre, bu kış Sibirya ve Balkanlar üzerinden ülkemize soğuk hava dalgalarının gelmesi bekleniyor. Bu durum, kar yağışlarının artmasına ve dolayısıyla kar koridorlarının açılmasına zemin hazırlayabilir. Zaten bu kış mevsimi, geçen kış mevsimine göre daha soğuk ve yağışlı geçiyor” cevabını verdi.





Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), Avrupa’nın hava tahminleri konusunda en önemli kuruluşlarından biri. 1975 yılında kurulan merkez, hava durumu, iklim değişikliği ve hava tahminleri üzerine araştırmalar yaparak, Avrupa ve dünya genelindeki meteorolojik hizmetlere veri sağlıyor. Haritada görüldüğü gibi 6 Ocak'ta yurda kuzey bölgeden soğuk hava dalgasının geleceği öngörülüyor.

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OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

“Ocak ayının ikinci haftası ve son haftası, soğuk hava atakları bakımından daha şanslı görünüyor” diyen Dr. Güven Özdemir, “Kutup havasının İskandinavya ve Sibirya üzerinden akarak, deniz etkisiyle birlikte İstanbul’a da kar yağışı ihtimalini kuvvetlendiriyor” dedi.





‘İSTANBUL’DA 10 OCAK’TAN SONRA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR’

İstanbul’da ise 10 Ocak veya sonrasında karın görülme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Ancak çok şehri olumsuz yönde etkileyecek bir yağış olmayabilir. Yıllardır kar yağışını İstanbullular hasretle bekliyor. Fakat İstanbul gibi mega bir kente artık eski yıllarda olduğu gibi kar yağışının gelmesi de maalesef zor” dedi.

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‘ISI ADALARI, İSTANBUL ÜZERİNE BİR CAM FANUS GİBİ ZIRH OLUŞTURUYOR, BU DA YOĞUN KAR YAĞIŞINI ENGELLİYOR’

Bu durumun oluşmasında sera gazları ve ısı adasının çok büyük payı olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Şehir nüfusu çok fazla; buna bağlı olarak araçlarda, sanayide ve evlerde kullanılan yakıtlar şehir atmosferini ısıtırken sera gazlarını da ister istemez artırıyor. Sera gazları, güneşten gelen radyasyonu tutuyor. Isı adaları, İstanbul üzerine bir cam fanus gibi zırh oluşturuyor. Bu durum artarak devam edeceğine göre, İstanbul’un çok fazla kar yağışı alması zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.





ŞUBAT AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

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Ocak ayından sonra havanın biraz daha soğuyacağını ama pek bir değişiklik olmayacağının altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Şubat ayı ülkemiz açısından zaman zaman mevsim normallerinde bazen de normallerin altında soğuk olacak gibi duruyor. Kar yağışlı geçme olasılığı da yüksek görülüyor" dedi.



Fotoğraflar: iStock