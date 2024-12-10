Uzman isim tarih verdi: İskandinav ülkelerinden soğuk hava geliyor! İstanbul için sağanak uyarısı | ‘Metrekareye 20-40 kg yağış düşebilir’

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Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Batı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olurken, doğu kesimlerde kar yağışı gözlemleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ili sarı 1 ili de turuncu kodla uyardı. Sarı kodlu uyarı verilen iller Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa olurken Muğla ise turuncu kodla uyarıldı. (Sarı kodlu uyarı, ‘hava durumu potansiyel tehlikelidir’ anlamına geliyor. Turuncu kodlu uyarı ise ‘hava durumu tehlikelidir’ olarak nitelendiriliyor.)



Peki bu hafta yurdun genelinde etkili olması öngörülen yağmur ve kar ne kadar süre devam edecek? İstanbul’da yağmur ne kadar etkili olacak? Sıcaklık kaç derece birden düşecek?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.



BUGÜN VE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

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Hafta boyunca sıcaklık açısından genellikle ılık havanın hâkim olacağını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Rüzgâr güney yönlerden esecek. Bugün ve yarın Ege Bölgesi, Trakya ve Marmara Bölgesi kuvvetli yağış alırken, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz’in batı kesimlerinde de yağış bekleniyor" dedi.





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İstanbul’un bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurlu olacağına da dikkat çeken Özdemir, “Yağmurun akşam saatlerinde biraz daha kuvvetlenme ihtimali bulunuyor" diye konuştu.



"Yurdun genelinde ise cumartesi günü yüksek basınç sistemi hâkim olmaya başlayacak" diyen Dr. Özdemir, "Ege Bölgesi, Trakya, Marmara ve Akdeniz ile İç Anadolu’da yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışlar Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında devam edecek; yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek” ifadelerini kullandı.



‘METREKAREYE 20-40 KG YAĞIŞ DÜŞEBİLİR’



Bu süre boyunca metrekareye 20-40 kg yağış düşebileceğini söyleyen Özdemir, “Bazı bölgelerde bu miktar metrekareye 80-100 kg'a çıkabilir. Sele ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunmalı” dedi.





‘İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA ATAKLARI BEKLENİYOR’

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), Avrupa’nın hava tahminleri konusunda en önemli kuruluşlarından biri. 1975 yılında kurulan merkez, hava durumu, iklim değişikliği ve hava tahminleri üzerine araştırmalar yaparak, Avrupa ve dünya genelindeki meteorolojik hizmetlere veri sağlıyor. Haritada görüldüğü gibi 14 Aralık günü yurda kuzey bölgeden soğuk hava dalgasının geleceği öngörülüyor.

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Öte yandan, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) haritalarına göre, 14 Aralık'ta kuzeyden gelen yoğun bir soğuk ve yağışın ülkemizde etkili olması bekleniyor.

Bu durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Güven Özdemir, “Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Akdeniz ve Ege’den gelen, az da olsa Balkanlar’dan sarkan alçak basınç sistemleri, soğuk hava ile birlikte deniz etkisini de alarak kıyı kesimlerinde yağmur; iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışlarına neden oldu” dedi. Dr. Özdemir, şöyle devam etti:



“Önümüzdeki 20 gün içerisinde, Aralık ayının sonuna kadar ılık havanın zaman zaman etkili olacağı, yağışların aralıklı da olsa devam edeceği, ayrıca aralıklı olarak soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı; doğu ve yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. 14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor. Özellikle İskandinav ülkeleri üzerinden gelecek soğuk hava ataklarının deniz etkisi ile birlikte alçak basınç sistemlerinin baskılarını artırarak yağış getireceği yüksek olasılık dahilinde yer alıyor.”

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