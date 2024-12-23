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Türkiye genelinde soğuk hava ve yer yer yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayının sonlarına doğru bazı bölgelerde kar yağışı görüldü ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Bu durum aralık boyunca pek devam etmedi, kar yağışı yerini yağmura bıraktı ve bu süreç devam ediyor.



Ancak yurdun bazı bölgelerinde ‘Erbain soğuğunun’ etkili olması bekleniyor. Erbain soğuğu, halk arasında genellikle kış aylarında meydana gelen bir hava olayı olarak biliniyor. Bu terim, soğuk havanın birdenbire etkisini artırdığı dönemleri tanımlıyor.

Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup ‘kırk’ anlamına geliyor ve kışın kırk gün süren soğuk havalarla ilişkilendiriliyor. Bu dönemde kar yağışı ve rüzgâr gibi olumsuz hava koşulları sıkça görülüyor.

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Peki bu hafta yurdun genelinde nasıl bir hava bekleniyor?

Erbain soğukları ne zaman başlayacak?

Yılbaşında kar yağacak mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ile mercek altına aldı.





BU HAFTA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yurdun genelinde bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Marmara 7-14 derece, Ege 7-16 derece, Karadeniz 9-19 derece, Akdeniz 8-18 derece, İç Anadolu 4-9 derece, Doğu Anadolu -8-1 derece, Güneydoğu Anadolu ise -1-10 derece hava sıcaklıları bekleniyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜNDEN İTİBAREN LODOS ETKİLİ OLACAK



“Bugün Ege ve Marmara’da lodos kuvvetli esecek, rüzgârın hızı 40-60 kilometreyi bulacak” diyen Dr. Güven Özdemir, “Salı günü kuvvetli yağışla birlikte lodos ve fırtına yayılarak İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin tamamında etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin batı bölgelerinde ise şiddetli yağış görülecek” dedi. Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

“Doğu Anadolu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, hafta sonuna kadar aralıklı olarak devam edecek. İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.”







PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!



Pazar günü ilk saatlerden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağına dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, “Sıcaklıkların pazar günü ve sonrası hissedilir şekilde düşüşe geçme ihtimali çok yüksek. Haftaya kar yağışları yüksek kesimlerde daha yoğun şekilde görülebilir” dedi.

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ERBAİN SOĞUĞU GELİYOR

Birkaç gündür Erbain soğuklarının geleceğine dikkat çekiliyor. Peki gerçekten de Erbain soğukları geliyor mu?

“Bu kış mevsiminin geçen yıllara göre daha soğuk ve yağışlı geçme olasılığı yüzde 70 civarında…” diyen Dr. Güven Özdemir, “Genellikle 21 Aralık'tan 31 Ocak’a kadar süren ve halk arasında ‘Erbain soğukları’ olarak bilinen ‘zemheri ayında’, dondurucu soğuk hava, kuvvetli fırtına, yoğun yağışlar, aşırı buzlanma, don ve tipi için ‘Erbain’ kelimesi kullanılır" dedi ve devam etti:



"Ancak günümüzde bu tür kelimelerin ve deyimlerin kullanımı unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak pazar gününden sonra soğuyacak hava için bu kelimeyi kullanabiliriz. Soğuk bir döneme gireceğiz. Barajlarımızın su seviyelerinde yükselme eğilimi görülecektir. Özellikle yağmur ve kar yağışının geçen yıla göre daha geniş alanları kapsama ihtimali yüksek görünüyor.”







‘YILBAŞINA KARLA GİREBİLİRİZ’



Yılbaşında yurdun bazı bölgelerinde kar yağışları olabileceğine de dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, İstanbul’da da kar ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Dr. Özdemir, “İstanbul’da aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz” ifadelerini kullandı.



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