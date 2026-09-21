Uzman isim Hürriyet’e anlatıp uyarmıştı: Aynı yerde neredeyse aynı saatte oldu! ‘Bir fay çok tehlikeli’

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana’da saat 04.02’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli olan sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Saat 04.02’de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”



MAYIS AYINDA YİNE AYNI YERDE VE NEREDEYSE AYNI SAATTE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

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Geçtiğimiz mayıs ayında yine Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin 8,6 kilometre derinlikte oluştuğu ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ‘de oluştuğu bildirilmişti.



Bu deprem sonrası Adana’da sıklıkla saha çalışmalarını sürdüren, doktorasını Kadirli-Kozan-Feke (Adana) bölgesinin stratigrafisi ve tektonik özellikleri üzerine yapan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’a danışmıştım.





PEKİ GECE YARISI MEYDANA GELEN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ HANGİ FAY TETİKLEDİ?

‘BÖLGEDE 5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK FAYLAR VAR AMA BİRİ ÇOK TEHLİKELİ’

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Pampal, Adana ve çevresinde sıkça gündeme gelenilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuş, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardındaniddialarıyla gündeme gelen fay hattının sanıldığı gibi aktif olmadığını belirterek şu bilgilerin altını çizmişti:-- Savrun Fayı çok parçalı bir yapıya sahip. Bu fayın kuzey kesimi 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Göksun’dan başlayarak belli bir bölüme kadar kırıldı. Bu yüzey kırıklarını tespit ettik. Savrungözü’nden Kozan’a doğru uzanan yaklaşık 40-45 kilometrelik bir fay var. Ancak bu fay Miyosen (Yaklaşık 23 milyon yıl önce başlayıp 5,3 milyon yıl önce sona ermiştir ve Neojen Dönemi’nin ilk kısmını oluşturur) öncesinde kırıldı. Miyosen’den sonra da neredeyse 20 milyon yıldır hareket etmemiş bir fay.Yaşanan son depremi yine Prof. Dr. Süleyman Pampal’a danıştığımda, bölgede asıl dikkat edilmesi gerekenin Savrun Fayı’nı kesen aktif tali faylar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pampal, özellikle Kozan’ın kuzeyindeki depremlere işaret ederek şu bilgilerin altını çizdi:Bölgede 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip faylar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, buna karşın daha büyük risk taşıyan başka bir fay üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı:

“Savrun Fayı’nı kesen doğu-batı yönlü 5-6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ancak en kuzeyde, Saimbeyli ile Göksun arasında daha büyük deprem üretebilecek bir fay var. O fayın özelliklerini çalışıyorum. Henüz çalışmayı son aşamaya getiremedik. Ancak büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim.”

Bölgede yeni faylar üzerinde çalışan ve haritalandıran Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu son depremi üreten fay bu çalıştığımız faylardan biri de olabilir, çünkü bölgeye oldukça yakın bunlar” ifadelerini kullandı. Fayların yalnızca haritalar üzerinden değil, saha çalışmalarıyla da doğrulanması gerektiğini belirten uzman isim, “Bir fayın aktif mi pasif mi olduğunu anlamak için araziye çıkmak, doğrudan gözlem yapmak ve yerinde inceleme şarttır” şeklinde konuştu.