Uzman isim gün gün açıkladı: Ekimde hava değişiyor! ‘Pastırma sıcakları’ ne zaman başlayacak?

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Eylül ayının son günlerinde Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapan serin ve yağışlı hava sistemi, başta İstanbul olmak üzere yurdun geniş bölümünde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışa neden olan sistem, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise kuvvetli yağış riskini öne çıkarıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’yi etkileyen sistemin yalnızca Balkanlar’dan gelen bir yağış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, denizlerin sıcaklığı, atmosferik kararsızlık, nem ve alçak basınç yapısının da sistemin oluşumunda önemli rol oynadığını ifade etti.

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Özdemir, Türkiye’yi etkileyen yağışlı sistemin oluşum nedenlerini, bu hafta hava durumunun nasıl seyredeceğini ve ekim ayında Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını Hürriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

‘BALKANLAR SİSTEMİ TÜRKİYE’YE SOKAN KAPI, YAĞIŞIN ŞİDDETİNİ İSE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ATMOSFERİK YAPI BELİRLİYOR’

Oluşan yağışlı sistemin kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güven Özdemir, yağışlı havanın Balkanlar üzerinden geldiğini ancak Türkiye’ye ulaştıktan sonra farklı meteorolojik mekanizmaların devreye girdiğini söyledi:

“Başlangıç noktası açısından sistemin Balkanlardan geldiği belirgin. Balkanlardan gelen yağışlı ve serin sistem sırasıyla Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu, Karadeniz ve daha doğu kesimlere doğru ilerliyor. Ancak Balkanları yalnızca sistemi Türkiye’ye sokan bir kapı olarak değerlendirmek gerekir. Yağışın ne kadar kuvvetli olacağını asıl belirleyen mekanizma Türkiye üzerinde oluşuyor. Üst seviyelerdeki soğuk hava, denizlerden gelen nem, atmosferik kararsızlık ve alçak basınç ile cephe yapısı bir araya geldiğinde yağışın şiddeti ve kapsadığı alan genişliyor.”

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İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞIN ASIL NEDENİ NE?

İstanbul'da yağışların zaman zaman kuvvetlenmesinde Karadeniz’in hâlâ görece sıcak olmasının önemli bir etken olduğunu belirten Güven Özdemir, üst seviyelerdeki soğuk hava ile deniz yüzeyindeki sıcaklık arasındaki farkın atmosferi kararsız hale getirdiğini ifade etti.

Özdemir, İstanbul’daki yağışın klasik ve uzun süreli cephe yağışından farklı olarak yer yer konvektif karakter kazanabileceğini belirterek şöyle konuştu:

-- Üst seviyelerde soğuk hava bulunurken alt seviyelerde denizlerin hâlâ sıcak olması İstanbul açısından önemli bir meteorolojik mekanizma oluşturuyor. Özellikle Karadeniz’in sıcaklığı, gelen serin hava kütlesiyle karşılaştırıldığında atmosferin alt bölümünde ciddi bir sıcaklık farkı meydana getiriyor. Denizlerin sıcak olması nedeniyle nem ve buharlaşma yüksek kalıyor. Bunun üzerine üst seviyelerdeki soğuk hava, atmosferik kararsızlığı artırıyor.

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-- Dikey hava hareketleri ve kuzeyli rüzgârların da etkisiyle ‘kümülonimbus’ adı verilen gelişmiş bulutlar oluşabiliyor. Bunun sonucunda gök gürültülü sağanak, kısa süre içerisinde çok kuvvetli yağış, yıldırım ve yerel olarak dolu ile kuvvetli rüzgâr hamleleri görülebiliyor. Bu nedenle İstanbul’daki yağışları yalnızca klasik, uzun süreli bir cephe yağışı şeklinde değerlendirmemek gerekiyor; yer yer konvektif karakter taşıyan kuvvetli sağanaklar söz konusu olabilir.

EGE VE İÇ ANADOLU DA YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINDA

Soğuk hava kütlesinin Türkiye’nin batısına giriş yaptıktan sonra etkisini yalnızca Marmara ile sınırlamadığını belirten Güven Özdemir, üst seviyedeki atmosferik oluğun güneye ve doğuya doğru uzanmasının yağış alanını genişlettiğini söyledi:

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“Soğuk hava kütlesi, Türkiye’nin batısına girdikten sonra üst seviyedeki oluk, yani trof, güneye ve doğuya doğru uzanıyor. Bu durum sistemin yalnızca İstanbul ve Marmara çevresinde kalmamasını sağlıyor. Balkanlardan gelen soğuk hava Türkiye’ye girdikten sonra atmosferik dinamikler sistemi büyütüyor ve yağış alanını genişletiyor.”

İSTANBUL’DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bu hafta havanın nasıl seyredeceğini de yorumlayan Güven Özdemir, gün gün şu bilgileri paylaştı:

Bugün: İstanbul açısından dikkat edilmesi gereken günlerden biri. Çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışın yanı sıra gök gürültüsü ihtimali de göz ardı edilmemeli. Kuzey-kuzeydoğulu rüzgâr ve serin havayla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 14-18 derece bandında kalması bekleniyor.

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Özellikle sabah ve günün ilk yarısında yağışın daha belirgin olması mümkün görünüyor. İstanbul verilerinde bugün için yüksek nem, yağış ve kuzeyli rüzgâr öne çıkarken sağlam giyinmekte ve şemsiyesiz dışarı çıkmamakta fayda var.

30 Eylül Çarşamba: İstanbul’da yağışın yer yer devam etme olasılığı bulunuyor. Çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışın yanı sıra serin ve kuzeydoğulu rüzgârların hâkim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 15-19 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba akşamından itibaren sistemin büyük ölçüde İstanbul’dan ayrılması ihtimali yüksek görülüyor.

1 Ekim Perşembe: Yağış zayıflıyor ama bitmiyor. Perşembe günü İstanbul için bir geçiş günü diyebiliriz. Çok bulutlu havanın hâkim olması, aralıklı hafif sağanak ve kısa süreli yağışların görülmesi mümkün. Sıcaklığın yaklaşık 18-20 derece arasında olması bekleniyor.

2 Ekim Cuma: Yağış ihtimali var, fakat sistem zayıflıyor. Cuma günü modeller arasında biraz daha fazla farklılık bulunuyor. Havanın kapalı, zaman zaman sağanak yağışlı ve uzun yağışsız aralıkların görüldüğü bir seyir izlemesi mümkün. Sıcaklığın yaklaşık 18-20 derece arasında olması bekleniyor.

3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar: Havanın büyük ölçüde toparlanması söz konusu. Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yerel, kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor. Daha uzun yağışsız dönemlerin yaşanması ve havanın pazar günü daha sakin olması mümkün. Hatta pazar günü İstanbul’da yağış açısından haftanın daha rahat günlerinden biri olabilir.

EKİM AYI BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Ekim ayına ilişkin uzun vadeli değerlendirmelerde de bulunan Güven Özdemir, yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceğine yönelik tahminlerin, ayın tamamının yağışlı geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı:

“Ekim ayında Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimali bulunuyor. Ancak bunu ekim ayı boyunca aralıksız yağmur yağacağı şeklinde yorumlamamak gerekiyor. Daha çok birkaç günlük yağışlı sistemlerin ardından kısa süreli sakin ve ılık dönemlerin yaşandığı dalgalı bir sonbahar tablosu söz konusu olabilir. Özellikle Marmara ve Karadeniz’de Balkanlar ve kuzeyden gelecek serin hava ile hâlâ sıcak olan denizlerin etkileşimi zaman zaman kuvvetli sağanaklara neden olabilir. Sıcaklıkların ise Türkiye’nin büyük bölümünde dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi mümkün.”

Özdemir, ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğine ilişkin bir tablo bulunmadığını da belirterek, sonbahar boyunca farklı hava karakterlerinin birbirini takip edebileceğini söyledi:

“Ekim ayında tam anlamıyla sonbaharı hissettiren günler olacak. Fakat mevcut uzun vadeli tablo, Ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğini göstermiyor. Yağışlı sistemlerin ardından güneşli ve serin günler, zaman zaman da ılık hava koşulları görülebilir. Yani önümüzdeki dönemde daha dalgalı bir sonbahar karakteri beklemek gerekiyor.”

BU YIL ‘PASTIRMA SICAKLARI’ OLACAK MI?

2026 yılında pastırma sıcaklarının görülme ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Güven Özdemir, bunun için şimdiden kesin tarih vermenin meteorolojik açıdan doğru olmayacağını söyledi.

Özdemir, “2026 yılında pastırma sıcakları yaşama ihtimalimiz bulunuyor ancak bugünden kesin bir tarih vermek meteoroloji açısından doğru olmaz. Çünkü pastırma yazı takvimde belirlenmiş kesin bir dönem değil. Genellikle sonbaharın ilerleyen bölümünde, yüksek basınç koşulları altında birkaç gün boyunca sakin, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle ortaya çıkar. Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk günleri pastırma sıcakları açısından uygun dönemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu 2026 için kesin bir tarih olarak değil, uzun vadeli bir olasılık olarak görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.