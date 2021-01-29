MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzman erbaşa yerli tabanca
GeriGündem Uzman erbaşa yerli tabanca
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzman erbaşa yerli tabanca

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzman erbaşa yerli tabanca
Abone Olgoogle-news

TSK Personel Yasası değişikliği, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşüldü. Teklif sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, uzman erbaşlardan ilk 5 aylık intibak dönemini tamamlayanlara yerli üretim olmak şartıyla 1 adet tabanca verileceğini belirtti.

Kaya, “Görevdeki uzman erbaşlarımıza da yerli üretim şartıyla 1 adet tabanca veriyoruz. Mevcut yasada 2 yıllık dönemin ardından, kendi parasıyla alabiliyordu. Şimdi ilk 5 ayı tamamlayana devlet olarak biz silahını veriyoruz” dedi. Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların emeklilik yaş sınırı da 55 olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle