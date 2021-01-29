ANKARA
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Uzman erbaşa yerli tabanca
TSK Personel Yasası değişikliği, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşüldü. Teklif sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, uzman erbaşlardan ilk 5 aylık intibak dönemini tamamlayanlara yerli üretim olmak şartıyla 1 adet tabanca verileceğini belirtti.
Kaya, “Görevdeki uzman erbaşlarımıza da yerli üretim şartıyla 1 adet tabanca veriyoruz. Mevcut yasada 2 yıllık dönemin ardından, kendi parasıyla alabiliyordu. Şimdi ilk 5 ayı tamamlayana devlet olarak biz silahını veriyoruz” dedi. Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların emeklilik yaş sınırı da 55 olacak.
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