Uzman erbaşa yerli tabanca

Kaya, “Görevdeki uzman erbaşlarımıza da yerli üretim şartıyla 1 adet tabanca veriyoruz. Mevcut yasada 2 yıllık dönemin ardından, kendi parasıyla alabiliyordu. Şimdi ilk 5 ayı tamamlayana devlet olarak biz silahını veriyoruz” dedi. Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların emeklilik yaş sınırı da 55 olacak.