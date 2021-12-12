Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
Canlı | Dolmabahçede 3. gol sesi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de 3. gol sesi! Skor...#Beşiktaş
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
HABERLERGündem Haberleri

Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı

#Antalya#Memur#Hakkari
Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı

Antalya’da uzman er Abdullah Ç. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın polis memuru Leyla S.'yi sokak ortasında bıçakla yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakkari’de uzman er olarak görev yapan Abdullah Ç., izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.’yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.'ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi. Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Memur#Hakkari

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat