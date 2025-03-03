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Uzman çavuşu feci şekilde dövüp otomobilini gasbettiler: Başına 20 dikiş atıldı

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#Uzman Çavuş#Samsun#Samsun Haberleri
Uzman çavuşu feci şekilde dövüp otomobilini gasbettiler: Başına 20 dikiş atıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 12:34

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 3 kişi, izinde olan Uzman Çavuş Ç.Ç.’yi (33), sopayla dövüp otomobilini gasbetti. Tedaviye alınan Ç.Ç’nin başına 20 dikiş atıldığı, kollarında da kırık olduğu belirtildi.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinliyken geldiği mahallede V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) tarafından sopa ile dövüldü. Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, 1 altın künye, 1 telefon ve 60 bin lirasını alıp, kaçtı.

KOLLARI KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

 

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#Uzman Çavuş#Samsun#Samsun Haberleri

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