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Uzman çavuştan acı haber! Gittiği tatilde denizde boğuldu

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#Antalya#Tatil#Deniz
Uzman çavuştan acı haber Gittiği tatilde denizde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 12:18

Antalya'nın Finike ilçesine ailesiyle tatile gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33), yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Finike ilçesi Mağaralı Koyu’nda meydana geldi. Tatilini geçirmek için Finike'ye gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için eşi ve 2 çocuğuyla Mağaralı Koyu'na gitti. Bir süre yüzen Olgun'un su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, müdahale ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gelerek, Olgun'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Olgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olgun, Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Olgun'un cansız bedeni, yeğenine teslim edildi. Mehmet Olgun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman'ın Gerçüş ilçesi Kayapınar köyüne gönderildi.

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Uzman çavuştan acı haber Gittiği tatilde denizde boğuldu

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#Antalya#Tatil#Deniz

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