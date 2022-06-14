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Uzman çavuşluğu kazanan Sait Ahmet Erdoğan'dan acı haber

#Gaziantep#Sait Ahmet Erdoğan#Uzman Çavuş
Uzman çavuşluğu kazanan Sait Ahmet Erdoğandan acı haber

Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada Sait Ahmet Erdoğan (24) hayatını kaybetti. Uzman çavuşluk sınavını kazanan Erdoğan'ın, 2 gün sonra görev yerine teslim olmaya hazırlandığı belirtildi.

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Kaza, dün gece Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Sait Ahmet Erdoğan'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre karşı yönden gelen başka motosikletle çarpıştı. Kazada Sait Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti, diğer motosiklette bulunan Ahmet Aydeğer ile Turgay Sefil de yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan'ın cenazesi ise otopsinin ardından yakınlara teslim edildi. Girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanan Sait Ahmet Erdoğan'ın, 2 gün sonra görev yerine teslim olmaya hazırlandığı belirtildi. 1 yıllık evli Erdoğan'ın eşinin hamile olduğu da öğrenildi.

 

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#Gaziantep#Sait Ahmet Erdoğan#Uzman Çavuş

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