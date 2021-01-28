Uzman çavuşların sorunları çözülüyor

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Meclis’e sunulan ve askerlik yasalarında değişiklikler yapan yasa teklifi, uzman çavuşlara yönelik de önemli değişiklikler içeriyor. Yaklaşık 200 bin uzman çavuşun beklediği beş maddelik düzenlemeyi Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Hürriyet’e şöyle anlattı:

EMEKLİLİK YAŞ HADLERİ 55 OLUYOR

“Gelen kanunla beş madde üzerinde değişiklik olacak. Birincisi uzman çavuşların emeklilik yaş hadleri 55 oluyor. Daha önce uzman çavuşlarda yaş haddi yoktu. Eskiden dışarıdaki sivil işçi gibi hesaplanıyordu. Kim ne kadar çalışmış, belli değildi. 55 yaş haddi ile onlar da emekli olabilecek. İkinci olarak komando birliklerdeki personele yeni kadrolar açarak, 40 yaşın üzerindeki personel kadrolu olarak görevlendirilecek. Şu anda 50 yaşında Suriye’de görev yapan uzman çavuş var.

BEDELSİZ BEYLİK SİLAHI VERİLECEK

Uzman çavuşlukta eskiden 45 yaşına kadar çalışma imkânı vardı. Emekli olamadıkları için bir müddet sivil memurluk yapmışlardı. Bir, iki aylık. Bunlar sivil memurluktan emekli edilmişlerdi. Bu uzman çavuşlar bu kanun maddesiyle emekli uzman çavuş haklarına sahip olacaklar. Dördüncü maddemiz de beylik silahını devlet verecek. Uzman çavuşlar şimdiye kadar taşıdıkları silahı kendi paralarıyla satın alıyorlardı. Yüksekova ve Diyarbakır’da silahları olmadığı için şehit edilen uzman çavuşlarımız vardı.

Beşinci madde de kamu yararına Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği kurulacak. Şu anda yedi, sekiz tane derneğimiz var. Hepsi birleştirilip tek bir dernek yapılacak.

SURİYE’DE SEVİNÇ DALGASI VAR

40 yaşın üstünde komando birliklerinde çalışan uzman çavuşlara kadro hakkı geliyor. Ama biz istiyoruz ki diğer sınıflara da gelsin. İsteklerimizden biri de bu. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. 50-60 liralık noter kâğıdı ile Suriye’de görev yapılmaz. Suriye’dekilerle her gün görüşüyoruz. Bunların ast üst ilişkisi yok deniliyor. Bir yıllık uzman çavuş ile 20 yıllık uzman çavuş aynı maaşı alıyor. Disiplin yönünden astlık üstlük ilişkisi gerçekleşmesi gerekiyor. Kıdemleri rütbeden sayılması gerek. Suriye’deki uzman çavuşlarımızla her gün görüşüyoruz, Suriye’de sevinç dalgası var. Bu çocuklar yıllardır bu maddeleri bekliyorlar. Yıllardır hor görüldüler. Bu kanun da eksik çıkmasın istiyoruz.”

GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEDİ

Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi için düzenlediği basın toplantıları, genel kurul konuşmaları ve hazırladığı kanun teklifi ile sürekli gündemde kalmasını sağlayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Uzman çavuşlar kahraman. Bizim canımız. Uzman çavuşlarla ilgili bizim, Genel Başkanımızın talimatıyla yapmış olduğumuz çalışmalar ortada ve kamuoyunun bilgisi dahilinde. MHP seçim beyannamesine uzman çavuşlarla ilgili ne yapılacağını yazdı ve milletimizle paylaştı. Şu anda TBMM’de gündeme gelen kanun teklifi, uzman çavuşlarımıza önemli haklar veriyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Elbette kahramanlarımıza ne versek, neyi yapsak eksik ve yetersiz. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde ve dönemlerde uzman çavuşlarımıza talep ettikleri diğer haklar da mutlaka sağlanacaktır. Uzman çavuşlar bu memleketin, bu milletin kahramanı. Onlara gözümüz gibi bakacağız. Onlar bizim kardeşimiz. Nimette en arkadalar, külfette en öndeler, bunun değişmesini istiyoruz. Toprağa düşünce kadrolu, toprağın üstünde sözleşmeli olmalarını istemiyoruz. Çok şükür bu kanun teklif ile önemli değişiklikler oluyor. Mesela komando uzman çavuşlara kadro geliyor. 200 bin uzman çavuş, 100 bin de emekli var. 6 bin sayılı Kanun mağduru kardeşlerimizin sorunları kronikleşmişti. Büyük bir hak mahrumiyetine dönüşmüştü. Bu kanun teklifi ile bu sorun çözülüyor. Israrla bu sorunun peşine gittik. Taviz vermedik çünkü biz uzman çavuşlara inanıyoruz. Onlar sıvası dökülmüş evlerde doğdular. Tıpkı bizim gibi. Ama sıvası dökülmüş evlerden çıkarak, bu vatanın yere düşmesini engellemek için her şeyi yaptılar. Kahraman çünkü onlar.”