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Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kazada hayatını kaybetti

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#Antalya#Muhammed Mustafa Özdemir#Trafik Kazası
Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 19:04

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir (28) ve 8 aylık oğlu İbrahim Meriç Özdemir hayatını kaybetti, eşi Zeliha Özdemir (28) ise ağır yaralandı.

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Kaza saat 08.10 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı’na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki 03 ACY 988 plakalı otomobil, Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil demir yığını haline dönüşürken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in, ailesiyle birlikte çocuklarının tedavisi için Antalya'da bir hastaneye gittiği öğrenildi.

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Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu kazada hayatını kaybetti

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#Antalya#Muhammed Mustafa Özdemir#Trafik Kazası

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