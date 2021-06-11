Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce kişinin gündemini oluşturuyor. Türkiye genelinde pek çok birlikte ya da sınır dışında görev yapan TSK personelleri, Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenebilecek. Peki, Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

UZMAN ÇAVUŞ, SUBAY, ASTSUBAY TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK'nın uzman çavuş, subay ve astsubay tayin başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Önceki yıllarda tayin sonuçları Haziran başında açıklanmıştı. Bu yıl tayinlerin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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